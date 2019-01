Efter otte ligakampe uden sejr vandt Aalborgs håndboldkvinder torsdag over Randers HK i HTH Ligaen.

Det var otte ligakampe siden, at der var sunget sejrssang i omklædningsrummet hos EH Aalborg.

Det skete senest, da klubbens håndboldkvinder i HTH Ligaen vandt ude over Ajax København 24. oktober.

Torsdag måtte spillerne dog finde melodien frem igen, for da vandt holdet hjemme med 26-24 over Randers HK.

Dermed nåede EH Aalborg op på sæsonens anden ligasejr.

Før sejren over Ajax København havde EH Aalborg således tabt sine første ni ligakampe siden sæsonstarten.

Emma Steffin scorede seks gange for EH Aalborg torsdag aften, og hun blev dermed klubbens topscorer i sejren.

De to point betød, at EH Aalborg kravlede væk fra sidstepladsen med fem point efter de to sejre og en enkelt uafgjort kamp i sæsonen.

Håndboldkvinderne fra Ringkøbing ligger dermed sidste med fire point, mens Randers har ti point som tredjesidst.

/ritzau/