En effektiv kontrafase fra Aalborg gjorde ondt på Århus, som blev slået med 27-23 i herrernes håndboldliga.

Herrerne fra Aalborg Håndbold spillede ikke sæsonens mest fejlfrie kamp, da Århus Håndbold var på besøg, men en stærk kontrafase, en stærk målvogter og Andreas Holst Jensen sørgede alligevel for en relativt sikker sejr på 27-23.

De to point sender nordjyderne op på 20 point for 12 kampe, mens Bjerringbro-Silkeborg (BSV) på andenpladsen har 18 point for 11 kampe.

Århus forbliver på 12 point, som holder østjyderne lige inden for i top-8.

Det nordjyske hjemmehold kom hurtigt fra land og bragte sig på 5-1, men Århus fik hægtet sig på, og ved 9-9 otte minutter fra pause lignede det en fin første halvleg for aarhusianerne.

Men Erik Veje Rasmussens tropper gik i stå, Aalborgs kontrafase pressede Århus-holdet, og med fem mål på stribe gik de rødblusede i front med 14-9.

Fra 16-11 ved pausen buldrede Aalborg videre til 20-13 efter ti minutter af anden halvleg. Men så var det Aalborgs tur til at gå i stå.

Topholdet lavede voldsomt mange fejl, og det var kun en storspillende Kristian Saeverås i Aalborg-målet, som sørgede for, at gæsterne ikke hurtigere fik minimeret forspringet.

Ti minutter før tid reducerede Anders Kragh Martinusen til 21-23, men aarhusianerne kom aldrig helt op.

En stærk Saeverås, 11 mål fra Andreas Holst og 11 kontramål sikrede Aalborg sejren, selv om holdet ikke imponerede spillemæssigt.

/ritzau/