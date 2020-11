Mors-Thy og Aalborg snuppede onsdag aften de sidste to billetter til Final 4-stævnet i håndbold.

Aalborgs Håndboldherrer fulgte onsdag aften i fodsporene på GOG, Skjern og Mors-Thy og spillede sig videre til Final 4-stævnet.

I pokalkvartfinalen vandt nordjyderne en særdeles tæt hjemmekamp med 30-27 over Bjerringbro-Silkeborg (BSH).

Kampen var præget af stor dramatik og bød både på skiftende føringer og tre røde kort.

Det var helt lige ved pausen, men i en medrivende afslutning trak Aalborg afgørende fra og sikrede sig avancement.

Tidligere samme aften vandt Mors-Thy med 35-31 hjemme over TTH Holstebro og blev klar til finalestævnet, som sætter punktum for sæsonen i juni næste år.

Bjerringbro-Silkeborg besejrede Aalborg, da holdene senest mødtes i Herre Håndbold Ligaen i oktober.

Modsat dengang havde Aalborg onsdag fordel af hjemmebane og tog teten med en føring på 10-7 efter 17 minutter.

BSH kæmpede sig hurtigt tilbage og udlignede på mål af Nikolaj Øris med otte minutter til pausen. Et mål på straffekast af Jesper Nøddesbo sørgede for, at det stod hele lige med 15-15 efter en første halvleg med otte udvisninger.

Også anden halvleg blev præget af mange udvisninger, og i løbet af de sidste 20 minutter blev der uddelt tre røde kort. To af dem for tre gange to minutters udvisninger og derudover et direkte rødt kort til René Toft Hansen til sidst.

På måltavlen gik gæsterne fra Bjerringbro-Silkeborg i et mindre udbrud ved at bringe sig på 21-18 og senere 24-20.

Men de forsvarende mestre fra Nordjylland kæmpede sig tilbage og holdt gæsterne fra mål i de sidste fire minutter af opgøret, mens Aalborg selv afgjorde kampen i den anden ende.

/ritzau/