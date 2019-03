Med en udesejr på 25-17 går Aalborg forbi Ringkøbing inden sidste runde af HTH Ligaens grundspil.

Ringkøbings håndbolddamer er tæt på at rykke direkte ned i 1. division.

Onsdag aften tabte vestjyderne på hjemmebane i den vitale bunddyst mod EH Aalborg i HTH Ligaen. Nordjyderne vandt 25-17 efter en stærk anden halvleg.

Havde Ringkøbing vundet kampen, var Aalborg rykket ned i 1. division inden sidste spillerunde, men med sejren overhalede nordjyderne onsdagens modstander.

Hvis Ringkøbing skal væk fra sidstepladsen, der er den eneste direkte nedrykningsplads, kræver det en udesejr over Skanderborg i sidste runde, mens Aalborg samtidig skal tabe hjemme til Silkeborg-Voel.

Holdet, der ender næstsidst i ligaen, bliver en del af nedrykningsspillet.

I begyndelsen af onsdagens kamp lignede det ellers, at bundstriden kunne blive afgjort inden sidste runde.

Ringkøbing buldrede afsted, og efter en skidt start måtte Aalborg-træner Søren Fisker tage en timeout allerede i det niende minut, da hans mandskab var nede med 2-5 og i fare for at blive sat af.

Det medførte bedre angrebsspil fra nordjydernes side, og Ringkøbing-træner Morten Secher valgte derfor selv at tage en timeout syv minutter senere, da hans mandskab var i front med 8-6.

Igen var det gæsterne, der drog fordel af det korte spilstop, og fem minutter før pausen bragte Aalborg sig foran for første gang i kampen, da Anne Brinch-Nielsen viste skarphed fra fløjen.

Ved pausen var stillingen 12-12.

Der var egentlig lagt op til en neglebidder, men hjemmeholdet spolerede det for sig selv. Da Ringkøbing tog en scoringspause på 12 minutter midtvejs i anden halvleg, opbyggede Aalborg et forspring på seks mål, og det tog modet fra hjemmeholdet.

På bænken rullede Ringkøbing-træner Morten Secher med øjnene, da han inden de sidste minutter måtte indse, at slaget var tabt ret så eftertrykkeligt.

I Aalborg-lejren er glæden over sejren stor.

- Det er svært at sætte ord på. Vi fik en forfærdelig start, men vi fik kæmpet os tilbage, og vi bukkede ikke under for presset.

- Jeg glæder mig sindssygt meget til den sidste kamp. Ringkøbing kan stadigvæk nå os, men det her var et stort skridt mod overlevelse, siger Julie Jensen til TV2 Sport.

/ritzau/