Angrebet leverede bedre end forsvaret, da Aalborg fik fuldt udbytte af turen til Celje i første CL-runde.

Bedre fysik og en velfungerende kontrafase i anden halvleg blev afgørende, da håndboldherrerne fra Aalborg fik en perfekt start på denne sæsons Champions League-gruppespil.

Efter at have været bagud med et enkelt mål ved pausen vendte de danske mestre tingene på hovedet i anden halvleg og tog en vigtig udebanesejr for tomme tribuner på 31-29 mod slovenske Celje.

Sejre på svære udebaner hænger ikke på træerne, og de 24-foldige slovenske mestre og CL-vindere fra 2004 er bestemt ikke en let modstander.

De danske mestre lagde dog godt fra land og tog teten på måltavlen, som knap midtvejs viste 9-6 i dansk favør.

De unge og talentfulde Celje-spillere begyndte at finde fodfæste i kampen og fik trukket godt rundt i nordjydernes ellers fysisk stærke forsvar.

Tre scoringer på stribe til hjemmeholdet bragte balance i regnskabet, og Aalborg begyndte at brænde store chancer.

Først missede Buster Juul et straffekast, og det blev starten til flere brændte 100-procent-chancer.

Celje gik i front med 12-10 og havde ikke de store problemer med at komme til chancer. Men det samme gjaldt Aalborg.

Da danskerne igen begyndte at ramme mål, blev det en målrig halvleg, hvor Celje kunne gå til pause foran med en enkelt - 16-15.

Billedet var det samme efter pausen, hvor Aalborg til gengæld også fik gang i kontrafasen. Det gav især højrefløjen Jonas Samuelsson flere lette scoringer.

Den velfungerende kontrafase blev afgørende for kampen.

Celje begyndte at lave nogle tekniske fejl, og de danske mestre udnyttede det prompte ved adskillige lejligheder.

Foran 24-21 små ti minutter inde i anden halvleg begyndte duften af dansk sejr at melde sig, men så svigtede træfsikkerheden som i første halvleg.

Celje kom op på 24-24, inden Aalborg strammede grebet og igen fik åbnet et forspring på tre mål ved 27-24 med omkring ti minutter igen.

Det blev tydeligt, at fysikken talte til aalborgensernes fordel. Celje var ved at løbe tør for kræfter, og så kunne de danske mestre køre sejren og de to point hjem.

Magnus Saugstrup imponerede stort på stregen og også i kontrafasen. Han blev Aalborgs topscorer med syv mål på otte afslutninger.

