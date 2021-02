En lynstart af Aalborg og især Sebastian Barthold lagde fundamentet til en storsejr over PPD Zagreb.

På dagen hvor Aalborg Håndbold offentliggjorde det kommende køb af Mikkel Hansen, tog holdet en stensikker sejr i Champions League-gruppespillet.

Sejren på 38-29 kom dog på en lidt billig baggrund, da det var gruppens prygelknabe, PPD Zagreb fra Kroatien, som lagde vejen forbi Gigantium i Aalborg.

Kroaterne havde inden kampen tabt ti ud af ti kampe i turneringen, og gæsterne var aldrig i nærheden af snuppe en overraskende sejr.

Begge hold går dog videre til knockoutfasen af turneringen. Det skyldes, at coronapandemien har forstyrret gruppespillet i et sådant omfang, at Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) har valgt, at alle hold går videre.

Anført af en træfsikker Sebastian Barthold på fløjen dominerede aalborgenserne fra start torsdag aften i Gigantium. Der var ikke spillet et kvarter, før nordjyderne havde opbygget en føring på 13-6.

Barthold var helt ustyrlig i kampens indledning. Hans scoring til 12-6 var hans ottende på otte forsøg. Derefter begyndte Zagreb klogeligt at dække mere op ude omkring hans fløj.

Kortvarigt fik kroaterne sat en prop i, men ved pausen var forskellen på otte mål. Kampen var reelt afgjort.

Med udsigten til en topkamp i den hjemlige liga mod GOG allerede lørdag kunne Aalborg med ro i sindet løfte foden fra gaspedalen.

Selv om tempoet blev sat ned og indstillet til automatpilot, var det mere end rigeligt til at køre to sikre point hjem uden at bruge for mange ressourcer.

Godt midtvejs i anden halvleg var føringen oppe på 31-20, og Aalborg-træner Stefan Madsen kunne begynde at spare flere af profilerne til de kommende opgaver.

Det gjorde, at kroaterne ikke røg ud i den helt store ydmygelse, men klasseforskellen på de to hold var udtalt trods lidt kosmetiske reduceringer fra gæsterne.

/ritzau/