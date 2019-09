Aalborg Håndbold vandt søndag en storsejr over Zagreb i Champions League og fører gruppe A efter to kampe.

Aalborgs håndboldherrer viste fremragende engagement, da de søndag eftermiddag maste Zagreb i Champions League-gruppekampen, der endte med en sikker dansk sejr på 30-20.

Det mener Aalborg-træner Stefan Madsen, der blandt andet kunne se sit mandskab holde kroaterne fra at score i en periode på 14 minutter i anden halvleg.

- Jeg er meget stolt af den præstation, vi leverede. Vi var utrolig fokuserede og meget dedikerede til denne opgave.

- Vi spillede noget af det bedste forsvarsspil, vi har gjort længe, og vi viste en kynisme ud over det sædvanlige i kontrafasen, siger han til DR.

Han havde især forventet en hård fysisk duel med de stærke kroater, men det var i sidste ende Aalborg-spillerne, der var stærkest, mens Zagreb-spillerne blev lidt for voldsomme og indkasserede et hav af udvisninger og to direkte røde kort undervejs.

Med sejren ligger Aalborg på førstepladsen i gruppe A med en målscore på plus 20, efter at holdet også vandt den første kamp i gruppespillet med ti mål over norske Elverum på udebane.

Og netop Elverum og Zagreb bliver på papiret de to hold, som Aalborg skal kæmpe med om avancement fra gruppe A, der også tæller Barcelona, Paris Saint-Germain, Flensburg-Handewitt, Pick Szeged og Celje.

- Vi ved, at alle mål tæller. Lad os nu se, når vi kommer længere hen. Men ti plus i to kampe i træk er godkendt, siger Stefan Madsen.

En af dem, der i den grad bidrog til den flotte målscore i søndagens opgør, var fløjspilleren Sebastian Barthold. Nordmanden scorede 12 mål i kampen.

- Vi kørte egentlig bare over dem, og den fysiske kamp, som vi var lidt usikre på, vandt vi ganske klart, siger Barthold til DR.

Næste opgave for Aalborg i Champions League er om en uge, hvor danskerne skal på besøg hos slovenske Celje.

