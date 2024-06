Aalborg Håndbold har aldrig været tættere på Champions League-trofæet, men tabte gyserfinale.

Aalborg Håndbold kæmpede bravt. Men den gik ikke.

I en utrolig tæt Champions League-finale, der balancerede på en knivsæg til det sidste, måtte Aalborg til sidst give fortabt.

FC Barcelona tog trofæet med en sejr på 31-30, efter at Mikkel Hansen på frikast efter tid skød på oversiden af overliggeren.

Finalen markerede afslutningen på netop Mikkel Hansens klubkarriere og samtidig det danske håndboldikons sidste mulighed for at snuppe Champions League-trofæet. Men den mission lykkedes aldrig.

Han kan til gengæld trøste sig med, at han leverede et brag af en finale. Med sikker hånd styrede han angrebene, og med en kølig hånd scorede han på det ene straffekast efter det andet.

Desværre for Aalborg er Barcelona i besiddelse af en dansk keeper ved navn Emil Nielsen. Efter en længere pause kom han ind i slutfasen og pillede pynten af Aalborg i afgørende situationer.

Efter festen i håndboldkatedralen i Köln kan Barcelona nu bryste sig af tre Champions League-trofæer på fire sæsoner.

Festen i Köln blev skudt i gang med opvarmning fra 00'er-musikdronningen Anastacia, der var stor på Danmarks Radios Boogie-listen, og derefter overtog det danske publikum lydkulissen i den enorme arena.

Godt krydret med hjælp fra de tyske tilskuere, der var blevet hængende efter bronzekampen, fik Aalborg i et lydinferno massiv opbakning i de første minutter. Men det var Barcelona, der tog starten.

Dika Mem holdt legestue i de spanske angreb, og i den anden ende lukkede Emil Nielsen af, når de unge Aalborg-gutter i bagkæden forsøgte sig.

Hverken Thomas Arnoldsen eller Mads Hoxer har nogensinde prøvet noget som det, der mødte dem i Köln, og derfor kan man ikke klandre dem, hvis nerverne var flossede i indledningen, hvor Barcelona virkede overlegen.

Niklas Landin er til gengæld alt andet end våd bag ørerne. Og da man sad med fornemmelsen af, at Barcelona kunne stikke af, meldte han sig ind.

Den danske stjerne var ganske enkelt nødt til at toppræstere, hvis Aalborg skulle have en chance. Og pludselig pillede han alt og løftede sin redningsprocent op over Emil Nielsen, der efter 24 minutter blev pillet ud.

Aalborg udlignede midtvejs i halvlegen, og fra da af balancerede kampen på en knivsæg. Mikkel Hansen spillede langt mere, end han gjorde i semifinalen, og det var tydeligt, at han var ude efter en stor afslutning på klubkarrieren.

Det rutinerede håndboldikon dirigerede lutter veltempererede angreb. Og kort før pausefløjt skabte han den første Aalborg-føring, da han satte Mads Hoxer op til målet til 15-14, inden Barcelona udlignede på straffekast.

Intensiteten fortsatte med stigende styrke efter pausen, hvor Aalborg og Barcelona pressede hinanden til det yderste.

Da de to mødtes i Champions League-finalen i 2021, vandt Barcelona med 13 overskydende mål, men det scenarie var aldrig i nærheden af at udvikle sig i søndagens brag af en finale.

Barcelona havde fløjet den altid omstridte klubpræsident Joan Laporta til Tyskland, og han så en smule trykket ud på den ene langside, hvor han tronede flankeret af flere catalanske jakkesæt.

Aalborg blev nemlig ved med at presse Barcelona, og danskerne havde flere gange muligheden for at komme foran. Men da en føring måske kunne have vippet kampen over i nordjysk favør, var Emil Nielsen kommet tilbage på banen.

I slutfasen blev han med flere vigtige redninger afgørende for, at Barcelona snuppede sejren.

/ritzau/