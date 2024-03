Trods en polsk føring på fem mål i anden halvleg lykkedes det Aalborg at spille uafgjort i Champions League.

Aalborgs håndboldherrer var på forhånd sikre på at ende på andenpladsen i Champions Leagues gruppe A.

Lige inden onsdagens kamp mod Kielce i Aalborg havde THW Kiel vundet sin kamp og sikret sig førstepladsen i gruppen.

Dermed tog Kiel og Aalborg de to øverste pladser og den direkte vej til turneringens kvartfinaler.

Selv om der ikke var det store på spil, leverede Aalborg et imponerende comeback i kampen og spillede efter en dramatisk afslutning 35-35 mod Kielce.

Polakkerne var foran med fem mål i anden halvleg, og Aalborg var også bagud 26-30 i slutfasen, hvor det så sort ud for nordjyderne.

Men efter en god Aalborg-slutspurt endte opgøret uafgjort, og især Mads Hoxer leverede flere vigtige scoringer i både de sidste minutter og i hele kampen.

Inden da var det generelt en bleg indsats fra Aalborg, som dog kom bedst fra start og var foran 5-1.

Men den tidlige føring skulle ikke blive et signal om en let europæisk aften.

Tværtimod blev det en ganske vanskelig opgave mod polakkerne, der inden pausen bragte sig foran 18-15.

Aalborg var uden lyskeskadede Mikkel Hansen og Niklas Landin til kampen, og det kunne godt mærkes inde på banen.

Henrik Møllgaard, som selv scorede et vigtigt mål til 30-31 i slutfasen, var ærgerlig over præstationen i de første 40 minutter.

- Jeg er led og ked af, at der ikke var mere blod og sved i os.

- Det var simpelt hen for fattigt. Først i de sidste 20 minutter fandt vi noget frem. Det var for sent og for lidt. Det irriterer mig, siger Henrik Møllgaard til DR 2.

Det var Aalborgs Thomas Arnoldsen, der scorede målet til 35-34 med et minut tilbage af kampen.

Samme Arnoldsen fik også chancen for at score på et frikast ved stillingen 35-35, da tiden var udløbet. Han fik bolden forbi en polsk mur af hænder, men Kielce-målmanden afværgede forsøget.

Med det uafgjorte resultat endte Kielce som nummer fire i gruppen og avancerede til det, der kan betragtes som ottendedelsfinalerne.

/ritzau/