Niklas Landin og Kiel oppede sig i slutfasen, så Aalborg blev besejret med 28-26 i Champions League.

Spillerne fra Aalborg Håndbold må have en bitter smag i munden på den 400 kilometer lange bustur hjem fra Kiel.

Nordjyderne var tæt på at tage en stor skalp, men til sidst blev tirsdagens kamp mod den nordtyske storklub THW Kiel tabt med 26-28.

Aalborg så ellers ud til at være på sikker kurs mod point før de sidste fem minutter, men så oppede både Niklas Landin og Niclas Ekberg sig for Kiel og banede vej for sejren.

Aalborg taber dermed et lille skridt i kampen om at ende så højt som muligt i sin Champions League-gruppe. På grund af coronapandemien går alle hold videre, men på papiret bør man få blødere modstand i ottendedelsfinalen, hvis man ender højt i gruppen.

De danske skrivebordsmestre ligger aktuelt nummer tre i gruppen, men er skarpt forfulgt af Motor Zaporozhye, Kiel og Nantes.

Da Kiel og Aalborg mødtes i Danmark i oktober, var der reelt klasseforskel, og Kiel vandt opgøret med otte mål.

Siden har den tyske storklub også vundet den udsatte afgørelse på sidste sæsons Champions League, men tirsdag aften havde favoritterne svært ved at få has på Aalborg.

Nordjyderne havde tre etmålsføringer i løbet af første halvleg, og ved pausen var stillingen helt lige, 15-15.

Med til historien hører også, at Niklas Landin ikke ramte sit vante høje niveau i Kiel-målet i første halvleg. I kampens slutfase fik han dog revancheret sig lidt.

På måltavlen blev holdene ved med at følges pænt ad, men i modsætning til i første halvleg var Aalborg mest i front, og føringen kom op på tre mål, da Magnus Saugstrup hamrede bolden ind forbi Landin med 13 minutter tilbage af opgøret.

Stille og roligt fik hjemmeholdet ædt sig tilbage i kampen, og med to minutter tilbage af opgøret udlignede Kiel til 26-26 for siden at tage føringen på et kontramål øjeblikket efter.

Med cirka 36 sekunder tilbage af opgøret kastede Niclas Ekberg Kiel i front med to, og så var opgøret afgjort.

/ritzau/