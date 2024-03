Efter en meget, meget overbevisende sejr over Zagreb er Aalborg på andenpladsen i sin Champions League-gruppe.

Aalborg Håndbold var torsdag aften en klasse eller to bedre end sin Champions League-modstander.

På hjemmebane vandt nordjyderne efter en overlegen indsats med 32-22 over Zagreb og indtager igen andenpladsen i sin gruppe.

Det betyder, at klubben ligger til at springe ottendedelsfinalen over og stryge direkte i kvartfinalen. Der er tre kampe tilbage i gruppespillet.

Det var hurtigt tydeligt, at tilskuerne i Sparekassen Danmark Arena torsdag aften ville komme til at blive præsenteret for en ensidig forestilling.

Aalborg var overlegen, og med højt tempo i kontraspillet blev Zagreb mange gange i første halvleg løbet over ende.

Kroaterne mistede hurtigt lysten til at investere særlig meget i returløbet, og det resulterede i enorme huller, når nordjyderne flyttede bolden hurtigt frem ad banen.

Selv Henrik Møllgaard lykkedes på et tidspunkt med at komme helt udækket igennem på ydersiden af backen i kontrafasen. Det er ikke så tit, den slags forekommer.

Aalborg gik til pause med en føring på 18-12, og den føring kunne nemt have været noget større.

Efter pausen var det ikke nødvendigt for Aalborg at fortsætte det hårde tryk på gæsterne, og træner Stefan Madsen benyttede da også lejligheden til at få næsten alle mand i spil.

Der var blandt andet comeback til Benjamin Jakobsen, der er vendt tilbage til klubben som gardering for René Antonsen, der i øjeblikket døjer med en skade.

Den fysisk stærke stregspiller skiftede i sommer fra Aalborg til Sporting i Lissabon, men vendte inden årsskiftet hjem igen af personlige årsager.

Zagreb-spillerne lignede ikke nogen, der var specielt interesserede i at bruge unødig energi mod overmagten, og alt, hvad der kunne minde om spænding, forsvandt som dug for solen efter pausen.

