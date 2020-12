Bagspiller Henrik Møllgaard og cheftræner Stefan Madsen forventer, at Aalborg går videre i Champions League.

Hos Aalborg Håndbold er der en stor tro på, at holdet går videre til knockoutfasen i Champions League.

Selv om holdet onsdag ikke kunne følge op på sidste uges udesejr over Veszprem og måtte gå fra banen med et snævert 32-35-nederlag til Barcelona, illustrerede kampen, hvorfor nordjyderne forventer at slutte blandt de seks bedste af gruppens otte hold.

- Jeg føler mig ganske overbevist om, at vi går videre fra gruppen. Selvfølgelig er vi heller ikke dygtigere, end på en dag hvor vi ikke rammer niveauet, så taber vi til de hold, som vi slog i starten af turneringen. Men der er så meget bund i vores hold, at jeg er sikker på, at der ligger mange flere point og venter på os, siger Aalborg-krumtappen Henrik Møllgaard.

- Vores seneste kampe bekræfter os i, at vi laver nogle rigtig fine præstationer, og at vi er et bedre sted som hold, end vi var for en måned siden, tilføjer han.

Aalborg har spillet 9 ud af 14 gruppekampe og har hentet ti point. Det rækker aktuelt til en tredjeplads, men alle gruppens øvrige hold har spillet færre kampe end Aalborg - to hold har blandt andet kun spillet fem kampe.

Cheftræner Stefan Madsen mener dog, at nordjyderne har spillet sig i en såpas gunstig position, at holdet bør går videre.

- Det ser rigtig godt ud. Vi har givet os selv alle muligheder for at komme videre fra puljen og indfri vores målsætning. Vi vil rigtig gerne i den ottendedelsfinale, vi ikke fik mulighed for at spille i sidste sæson, og så må vi se, om vi kan komme i en kvartfinale, siger Stefan Madsen.

Aalborg var bagud med 15-19 ved pausen mod Barcelona, og nordjyderne havde ikke rigtig fået fat i forsvaret. Det blev bedre i anden halvleg, og så var Aalborg tæt på at løbe med point til sidst.

Ved stillingen 31-31 havde Aalborg bolden, men smed den væk, og i løbet af de sidste to minutter afgjorde Barcelona kampen.

Der var marginaler og lidt individuel kvalitet til forskel på de to hold, lyder det fra Aalborg-lejren.

- Vi havde alle muligheder for at vinde kampen, men vi bare ikke skarpe nok og brændte for mange chancer.

- Det er skide ærgerligt, og vi er skuffede over at være så tæt på. Samtidig kan vi være utroligt stolte over at presse, hvad jeg betegner som verdens stærkeste klubhold, siger cheftræner Stefan Madsen.

Henrik Møllgaard stemmer i.

- Da vi havde chancen for at vinde til sidst, fejlede vi på nogle småting - en misset kontra, en mistet bold og et skud på stolpen. Det var de små ting, der skulle have været på vores side, for at vi kunne have vundet.

- Det er en oplevelse som den her, vi skal trække på, når vi kommer længere hen og skal spille nogle knockoutkampe. Vi har vist, at vi ikke har grund til at være bange for nogen, selv om de andre er dygtige, siger Henrik Møllgaard.

