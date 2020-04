Ottendedels- og kvartfinale i herrernes Champions League er aflyst. De fire bedst placerede hold er i Final 4.

Aalborg Håndbold får derfor ikke mulighed for at spille sig i Final 4 i mændenes Champions League i denne sæson.

Nordjyderne var ellers klar til ottendedelsfinalen i turneringen.

Men på grund af coronapandemien har Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) på et møde fredag besluttet at aflyse ottendedels- og kvartfinalerne.

I stedet bliver det de to bedste hold i henholdsvis gruppe A og B, der går videre til finalestævnet.

Det betyder, at Barcelona, Paris Saint-Germain, THW Kiel, og Veszprém skal kæmpe om titlen i år.

