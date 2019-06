Aalborg Håndbold-spillerne kunne søndag hænge DM-guldmedaljerne om halsen efter en finalesejr over GOG.

Aalborg Håndbold har stort set gjort rent bord i denne sæson.

Først snuppede nordjyderne pokaltitlen, derefter vandt de grundspillet i ligaen, og søndag kunne de hænge DM-guldmedaljerne om halsen efter en sejr i den tredje og afgørende finalekamp mod GOG.

- Det er fuldstændig vildt. Vi er så glade for, at vi kunne stå på hjemmebane og afgøre det hele. Vi spillede en fuldstændig fantastisk finale, siger holdets anfører, Rene Antonsen.

Det er forsvarsgeneral Henrik Møllgaard enig i.

- Vi var mere energiske og var over dem hele tiden og straffede hver eneste fejl. Der var klasseforskel, siger han.

Møllgaard er specielt glad for guldmedaljen set i lyset af den sæson, som Aalborg har haft, hvor flere store spillere har måttet sidde udenfor med skader.

- Jeg er så fantastisk stolt af denne her klub og det her hold. Vi har været meget igennem, men vi har ikke på noget tidspunkt lagt os ned og haft ondt af os selv.

- Vi har kæmpet videre og fundet nye måder at spille videre på, og jeg synes, det er fantastisk og meget retfærdigt, at vi står som danske mestre, siger han.

Aalborg var ellers tæt på at smide guldet, da holdet tabte den første finalekamp på hjemmebane. Derfor skulle klubben bruge en sejr i torsdagens anden kamp.

Den kom i hus tre sekunder før tid, hvor Aalborg scorede til 32-31.

I den afgørende finale søndag var Aalborg overlegne og vandt suverænt med 38-32.

Aalborg-træner Stefan Madsen er bevæget over den store præstation.

- Det er meget svært at beskrive det her og sætte ord på. Det er meget voldsomt. Der var ikke nogen af os, der turde håbe på det, da vi startede sæsonen.

- Specielt set i lyset af de bump på vejen, vi har haft. At vi så alligevel formår at finde de ressourcer, der skal til, og tage det her mesterskab, det er jeg utrolig stolt over på alles vegne, siger han.

/ritzau/