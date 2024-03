Der er glæde og taknemmelighed i Aalborg-lejren, efter CL-kvartfinalepladsen kom i hus med kroatisk hjælp.

Der udbrød jubel i Københavns Lufthavn torsdag aften, da Aalborg Håndbold med hjælp fra kroatiske Zagreb sikrede sig pladsen i Champions League-kvartfinalen.

Her var det nordjyske hold samlet på en restaurant inden den sidste del af hjemrejsen fra onsdagens Champions League-kamp i Nordmakedonien, og nordjyderne fulgte gruppekonkurrenten PSG's kiks i Kroatien.

Før gruppespillets sidste runde er Aalborg nu sikker på at ende blandt gruppens to bedste hold - og så kan de se frem til at få lidt tid med familien.

- Jeg er lige blevet færdig med at juble, siger Stefan Madsen, da han tager telefonen få minutter efter at have sikret kvartfinalebilletten.

- Vi har haft 2,5 timer at skulle brænde af i Københavns Lufthavn, så vi fulgte kampen på livestream, og der var stor jubel, da den var slut. Det er på alle måder bare rigtig dejligt, at det er afgjort nu.

- Selvfølgelig var der en lillebitte forhåbning om hjælp, men vi regnede ikke med noget, og vi havde forventet, at vi selv skulle afgøre det i sidste runde, siger Stefan Madsen.

Var Aalborg endt på tredjepladsen i gruppen, skulle holdet også have spillet ottendedelsfinaler, men den runde springer nordjyderne over.

Ottendedelsfinalerne spilles med en uges mellemrum på hver sin side af påskens helligdage, men dem slipper Aalborg altså for. I stedet får spillerne tid til private gøremål.

- Først og fremmest er vi enormt stolte over, at vi endnu engang har spillet os i kvartfinalen i Champions League. Det er ikke hverdagskost, og vi er ekstremt stolte.

- Det betyder også, at vi får en periode, hvor vi kan trække vejret lidt og forhåbentlig restituere godt. Ottendedelsfinalerne spilles omkring påsken, men vi får i stedet mulighed for at se lidt til familien i en højtid.

- Så det er på alle mulige måder meget, meget positivt, at vi er direkte i kvartfinalen, siger Stefan Madsen.

Sidste runde i Champions Leagues gruppespil afvikles på onsdag. Aalborg kan tage gruppens førsteplads med en hjemmesejr over polske Kielce, hvis topholdet Kiel samtidig taber til Zagreb.

/ritzau/