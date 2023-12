Den 21-årige svensker Felix Möller skifter fra IK Sävehof til Aalborg Håndbold på en treårig kontrakt.

Aalborg Håndbold får nyt blod til stregpositionen fra sommeren 2024.

Klubben henter således den 21-årige svensker Felix Möller i svenske IK Sävehof på en treårig aftale.

Det oplyser Aalborg på sin hjemmeside.

Trods sin unge alder har Möller international erfaring fra 14 A-landskampe og på klubplan i European League.

- Felix har allerede vist høj klasse, og det er ingen hemmelighed, at der var stor interesse for ham fra flere europæiske topklubber. Vi er derfor rigtig glade for, at han har valgt os ud fra den vision og de drømme, vi har i Aalborg Håndbold, siger Aalborg-direktør Jan Larsen.

Felix Möller ser frem til skiftet.

- Jeg har hørt rigtig godt om klubben fra blandt andre tidligere spillere, og det bliver spændende at prøve kræfter med en europæisk topklub som Aalborg Håndbold. Jeg har fulgt klubben i flere år og ser meget frem til at blive en del af holdet til sommer.

Tilgangen af den unge svensker betyder samtidig, at Jesper Nielsen ikke fortsætter i klubben efter denne sæson, oplyser Aalborg Håndbold.

- Vi har været - og er - rigtig glade for Jesper både på og uden for banen, men desværre har den seneste tid været præget af en langvarig skade, forklarer Jan Larsen.

- Jesper er, når han har været skadesfri, en af ligaens bedste stregspillere, og det er derfor med vemod, at vi må sige farvel. Heldigvis er det først til sommer, og lige nu går genoptræningen godt, så vi håber snart at se ham på banen igen.

/ritzau/