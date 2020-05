Fredag aften var der guldfest i Aalborg, da byens håndboldstolthed fejrede sit andet mesterskab i træk.

Men her fire dage senere aner klubben pludselig ikke, om de nu får frataget deres guldmedaljer.

For guldfesten, som blev sendt direkte på Facebook, kan vise sig at have været afviklet en postgang for tidligt.

Aalborg blev tildelt DM-guldet 7. apri, da DHFs prof-udvalg valgte at lukke sæsonen ned på grund af corona-krisen.

Samtidig blev det besluttet at uddele medaljer og rykke hold ned ud fra den aktuelle stilling.

Men Håndbolds Appelinstans har tirsdag formiddag erklæret den beslutning for ugyldig. Dermed er der lige nu eksempelvis ingen mester eller nedrykker.

Det efterlader dansk håndbold med en lang række ubesvarede spørgsmål.

Og det efterlader Aalborg-direktør Jan Larsen en anelse forvirret.

»Man tror jo, det er løgn. Det virker jo helt grotesk, at formalia ikke har været i orden,« siger direktøren og fortsætter:

»Nu vil jeg starte med at lade være med at male fanden på væggen. De kan selvfølgelig annullere alt i ligaen og sige, der ikke bliver kåret en mester. Men det vil nok alligevel være mærkeligt. Hvis det skulle ske, så kan jeg da godt afsløre, at så vil vi føle os til grin.«

»Man kunne godt ønske sig, at det hele havde været meldt ud på en bedre måde. Men vi må gå ud fra, at repræsentantskabet stadfæster den beslutning, som prof-udvalget har truffet,« siger Jan Larsen med henvisning til, at afgørelsen nu skal træffes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DHF.

DHF forventer at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i løbet af en uge - og herefter skal mødet afholdes indenfor tre uger.