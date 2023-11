THW Kiel er i knæ.

Den tyske håndboldstormagt har gang i en forfærdelig sæson, hvor klubben allerede er hægtet af i mesterskabskampen samt sendt ud af pokalturneringen.

Indtil videre har Champions League været Kiels eneste lille succeshistorie de seneste måneder, eftersom klubben topper den ene CL-gruppe.

Men den succeshistorie led dog et gevaldigt knæk torsdag aften, da Aalborg Håndbold kom på besøg og ydmygede tyskerne. En bedrift, der har blæst B.T.s håndboldkommentator, Johnny Wojciech Kokborg, bagover.

»Det er en bedrift, der skaber rystelser i toppen af international håndbold. Én ting er sejren, men noget helt andet er den overlegne måde, det skete på. Aalborg ødelagde en af verdens største klubber i egen hule. Jeg tror, tyskerne vågner op til et chok fredag morgen og stadig ikke fatter, hvad der ramte dem,« siger han.

Det var særligt den danske landsholdsstjerne – og tidligere Kiel-spiller – Niklas Landin, der pillede pynten af sine tidligere holdkammerater.

»Jamen, jeg mangler ord for Niklas Landins præstation. Statistikken taler sit tydelige sprog: Han var et nådesløst monster i målet. Han sugede selvtilliden ud af sine gamle venner fra Kiel skud for skud. Og jeg tvivler på, vi har set en større enkeltstående magtdemonstration i dansk klubhåndbold,« lyder det fra B.T.s håndboldkommentator.

Af samme årsag tror han da også, at torsdagens triumf meget vel kan visse sig at være et varsel om, hvad der venter Mikkel Hansen og co. i denne sæson.

»Aalborg drømmer om at vinde Champions League, og jeg må bare sige, at med tilføjelsen af Niklas Landin er det ikke en forrykt tanke i år. Nu kæmper de om en direkte plads i kvartfinalen. Det er for tidligt at købe helflasker i Jomfru Ane Gade, men det kan blive en kæmpe sæson for nordjyderne,« afslutter Johnny Wojciech Kokborg.

Aalborg Håndbold vandt torsdagens Champions League-brag med 27-18.

Nordjyderne indtager dermed andenpladsen i CL-puljen – lige efter netop THW Kiel.