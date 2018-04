Aalborg Håndbold kan efter sejren over Århus Håndbold komme i DM-semifinalen med en sejr over TTH Holstebro.

Aarhus. Aalborg Håndbold kom tirsdag aften lidt tættere på at nå DM-semifinalerne i 888 Ligaen.

Nordjyderne vandt i slutspillets pulje 1 med 35-29 ude over Århus Håndbold, der har udspillet sin rolle.

De regerende mestre førte ved pausen 20-13 over Århus Håndbold, der har været sløjt kørende i et stykke tid.

Træner Erik Veje Rasmussens hold tabte de sidste fem kampe i grundspillet, og aarhusianerne sneg sig kun lige med i slutspillet.

Her er det nu blevet til fire nederlag, så Århus Håndbold har altså tabt ni kampe på stribe.

Aalborg-fløjen Patrick Wiesmach havde en god aften med otte mål.

Torben Petersen scorede fem mål for Århus Håndbold.

Sejren betyder, at Aalborg Håndbold kan sikre en plads i semifinalerne med en sejr i den næste kamp 1. maj hjemme mod TTH Holstebro.

Vestjyderne har dog haft et godt tag på Aalborg, blandt andet med sejre i alle tre indbyrdes kampe i ligaen hidtil i denne sæson.

Senest vandt TTH Holstebro 31-27 på hjemmebane over mestrene i første runde af slutspillet.

Aalborg topper pulje 1 med syv point for fire kampe, mens Skjern Håndbold er nummer to med seks point for tre kampe.

TTH Holstebro er nummer tre med fire point, også for tre kampe, mens Århus Håndbold er uden point efter fire kampe.

Efter de seks runder avancerer de to bedste hold til semifinalerne.

