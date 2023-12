Mors-Thy havde stor ære af kampen mod Aalborg Håndbold, der dog endte med at vinde ligakampen komfortabelt.

Der har ikke været mange bump på vejen for Aalborgs håndboldherrer i denne sæson.

Et sjældent bump var der dog i den seneste spillerunde i den bedste danske række, hvor det blot endte med uafgjort for Aalborg mod Lemvig-Thyborøn.

Det uafgjorte resultat kom efter 13 sejre ud af 13 mulige i ligaen, så det var særdeles overraskende, at det lige var bundholdet, der tog point fra Aalborg for første gang i sæsonen.

Lørdag var Aalborg tilbage på vinderkurs med en sejr på 38-32 hjemme over Mors-Thy.

Det skal dog lige nævnes, at Aalborg også vandt 29-18 ude over Kolstad i onsdagens Champions League-kamp.

Hvis man skal være lidt fræk, så gjorde Mors-Thy det rent faktisk langt bedre end Kolstad i kampen mod Aalborg.

Længe var Mors-Thy godt med, og udeholdet var foran med tre mål flere gange i første halvleg.

Marcus Midtgaard bragte Mors-Thy foran 11-8 midtvejs i første halvleg. Men kort efter udlignede Aalborg til 11-11 på et straffekast af Mikkel Hansen, som scorede syv gange i første halvleg.

Det var stærkt medvirkende til en pauseføring på 20-18 til Aalborg.

Den tidligere Mors-Thy-spiller Mads Hoxer ville også lege med i anden halvleg, og han var med til at øge føringen flere gange - blandt andet til 27-20.

Med et kvarter tilbage bragte Buster Juul hjemmeholdet foran 32-24. Derefter valgte Aalborg-træner at skifte Mikkel Hansen og Mads Hoxer for at spare dem lidt i det tætte kampprogram.

Uden den store spænding til slut tog Aalborg en komfortabel sejr.

Tidligere lørdag blev der spillet fire kampe i ligaen.

Bjerringbro-Silkeborg vandt 32-26 ude over Nordsjælland Håndbold, TTH Holstebro sejrede med 29-28 ude over TMS Ringsted, mens Skjern snuppede pointene ude mod Skanderborg AGF med en sejr på 26-22.

Aalborg var dog ikke det eneste hold, der var i stand til at vinde på hjemmebane.

KIF Kolding vandt 29-24 hjemme over Ribe-Esbjerg. Det var koldingensernes tredje sejr i de seneste fire ligakampe, og de virker til at være ude af den resultatmæssige krise fra starten af sæsonen.

Aalborg topper rækken med 29 point for 15 kampe. Fredericia er toer med 23 point. Herefter følger Bjerringbro-Silkeborg og Mors-Thy med 19 point.

/ritzau/