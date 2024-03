På et pressemøde fredag vil Aalborg Håndbold præsentere afløseren for træner Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold vil fredag præsentere sin kommende træner, der skal tage over efter denne sæson.

Det oplyser den nordjyske klub i en pressemeddelelse.

Klubben vil afholde et pressemøde fredag klokken 13 i Gigantium, lyder det.

Aalborg har den seneste tid været på udkig efter en ny træner, efter at Stefan Madsen i slutningen af februar meddelte, at han ønsker at stoppe til sommer - et år før kontraktudløb.

- På det seneste har tanken om at prøve noget nyt rumsteret hos mig, en tanke, der voksede sig større og nu er blevet omsat til handling. Alle har brug for nye impulser med jævne mellemrum, det gælder både klubben, spillerne og i dette tilfælde mig selv.

- Efter den netop overståede periode med flere vigtige kampe har jeg derfor, efter samråd med min familie, valgt, at jeg efter sommerferien skal prøve kræfter med noget nyt, lød det fra Stefan Madsen.

Den 47-årige træner har været i Aalborg i over ti år. I begyndelsen var han assistenttræner, men har siden 2018 stået i spidsen for det profiltunge mandskab.

Aalborg fører den danske håndboldliga og har allerede kvalificeret sig til kvartfinalerne i Champions League.

/ritzau/