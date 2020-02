Aalborg Håndbold kan tage stort skridt i Champions League-gruppen, hvis holdet vinder over slovenske Celje.

Aalborg Håndbold kan søndag eftermiddag tage et stort skridt mod at sikre et rigtig godt udgangspunkt i Champions League, når holdet på hjemmebane tager imod slovenske Celje.

Nordjyderne er allerede sikret en plads videre til ottendedelsfinalen, men kan holdet bevare den fjerdeplads i gruppe A, det i øjeblikket besidder, så kan der drømmes endnu større, mener DR's håndboldekspert Lars Krogh Jeppesen.

- Fjerdepladsen vil betyde, at de møder femmeren i den anden gruppe. Så er muligheden for at komme endnu videre i hvert fald 50-50. Og med den måde, Aalborg har spillet på, kan det her godt blive en succeshistorie, siger han.

Nordjyderne har undervejs i turneringen slået Flensburg-Handewitt både ude og hjemme, mens det senest blev til uafgjort ude mod det ungarske storhold Szeged.

I den anden gruppe ligger Porto i øjeblikket på femtepladsen, mens Vardar er nummer seks. Det vil være overskuelige modstandere, mener Jeppesen.

Derimod kan det danske mandskab risikere at løbe ind i Vive Kielce eller Montpellier, hvis Aalborg ryger en tak ned i tabellen.

- Derfor er det vigtigt for Aalborgs videre eksistens i turneringen, at de kan holde fjerdepladsen. For ryger de ned på en femteplads, bliver niveauet virkelig skærpet.

- Det starter søndag mod Celje, og de skal sætte alle sejl ind for at vinde, siger Lars Krogh Jeppesen.

Aalborg har ikke mulighed for at nå tredjepladsen i gruppen, men i øjeblikket ligger holdet lunt i svinget til fjerdepladsen, hvor det er to point foran Flensburg og er bedre end tyskerne internt.

Der mangler tre kampe i gruppespillet, og her skal Aalborg møde gruppens dårligst placerede, der foruden Celje på hjemmebane tæller kroatiske Zagreb ude og norske Elverum hjemme.

Kampen mellem Aalborg og Celje fløjtes i gang klokken 16.50.

/ritzau/