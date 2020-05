Aalborg Håndbold har forlænget med træner Stefan Madsen samt nøglespillerne René Antonsen og Henrik Møllgaard.

Aalborg Håndbold har forlænget aftalerne med cheftræner Stefan Madsen, anfører René Antonsen og viceanfører Henrik Møllgaard.

Nu gælder samarbejdet med trioen frem til sommeren 2023.

Aalborg-direktør Jan Larsen mener, at man nu har fået tre af grundstenene på plads i de kommende tre sæsoner.

- De passer alle sammen på den profil og de egenskaber, vi ønsker i klubben, siger Jan Larsen til klubbens hjemmeside.

- Det er derfor rigtig glædeligt, at vi nu har kernen på plads til de kommende sæsoner, hvor vi fortsat vil forsøge at udvikle os på den nationale såvel som europæiske scene, siger han.

Stefan Madsen var assistenttræner i Aalborg, inden han overtog trænerposten i sommeren 2018.

De to første sæsoner har blandt andet budt på to DM-titler samt en pokaltitel. Den seneste DM-titel blev tildelt til klubben på skrivebordet grundet coronapandemien.

- De første to år som cheftræner i klubben har budt på mange store oplevelser.

- Og jeg har fortsat store ambitioner om at jagte flere triumfer til Aalborg Håndbold i fællesskab med alle i og omkring klubben, siger Stefan Madsen.

René Antonsen og Henrik Møllgaard er tilsammen noteret for næsten 1000 scoringer, mere end 400 kampe og ikke mindst mere end ti titler i deres tid i Aalborg-trøjen.

- Klubben betyder noget helt særligt for mig, og jeg føler mig rigtig godt tilpas i min rolle som anfører og leder på holdet.

- Den rolle glæder jeg mig til fortsat at udfylde, og jeg er klar til at gå forrest i jagten på flere titler til klubben, siger René Antonsen.

Møllgaard er efter en afstikker til det franske storhold Paris Saint-Germain vendt tilbage til den nordjyske klub. Det har været det rette for landsholdsspilleren.

- Jeg har stadigvæk store ambitioner, og det ved jeg også gælder for Aalborg Håndbold - derfor er det et perfekt match for mig.

- Jeg er klar til fortsat at tage et stort ansvar og bidrage på alle tænkelige måder på vejen mod de nye spændende udfordringer, der venter forude, siger Henrik Møllgaard.

/ritzau/