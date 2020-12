Efter en stærk anden halvleg var Aalborg Håndbold tæt på at få point hjemme mod Barcelona, men tabte 32-35.

Aalborg Håndbold flirtede med endnu et stort resultat i Champions League onsdag aften, men måtte til sidst se sig besejret af Barcelona.

Sidste uges sensationelle udesejr over Veszprem var tæt på at blive fulgt op af endnu et point, men i løbet af de sidste to minutter tippede hjemmekampen mod Barcelona over til gæsternes fordel.

Barcelona endte med at vinde 35-32, selv om Aalborg i slutfasen havde et angreb, hvor holdet kunne være kommet i front.

Dermed forbliver Aalborg på ti point for ni gruppekampe i Champions League. Nordjyderne ligger nummer tre ud af gruppens otte hold. De seks bedste hold går videre til knockoutfasen.

Aalborg-keeper Mikael Aggefors fik en forrygende start på kampen og havde flere store redninger i løbet af det første kvarter. Det var dog også nødvendigt, for Aalborgs normalt stærke forsvar var kommet på en stor opgave og havde det svært.

I den anden ende havde nordjyderne det også vanskeligt mod spaniernes etablerede forsvar, men i kontrafasen og andenbølgen var der mere snert i det aalborgensiske angrebsspil.

På måltavlen hang Aalborg hele tiden en smule efter, men havde flere gange mulighed for udligning i løbet af første halvleg. De forsøg blev dog misbrugt, og i stedet trak Barcelona fra i slutningen halvlegen, mens Aalborg-lejren lod sig frustrere af en svag norsk dommerpræstation.

Ved pausen førte gæsterne med 19-15.

Efter pausen var der mere bid i Aalborg-forsvaret, og Barcelona fik ikke lov til at stikke yderligere af på måltavlen.

Et midlertidigt målmandsskift fra Mikael Aggefors til Simon Gade gav ikke det store udbytte, men da Aggefors kom tilbage på mål, begyndte Aalborg pludselig at spise løs af forspringet.

Nikolaj Læsø var farligste mand i angrebet, og da Barcelona-målet var tomt, viste Læsø også, at han kunne score fra egen halvdel. Det gjorde han med seks minutter tilbage, så Aalborg kun var bagud med et enkelt mål, 29-30.

Siden udlignede Aalborg til 31-31 og havde muligheden for at komme foran, men smed bolden væk.

I løbet af de sidste to minutter demonstrerede Barcelona holdets individuelle klasse og endte med at cementere sin status som ubesejret tophold i gruppen.

/ritzau/