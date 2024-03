De nordjyske hånddboldherrer vil yde deres bedste i torsdagens opgør - om det bliver nok, må kampen vise.

Når håndboldherrerne fra Aalborg torsdag skal møde HC Zagreb i Champions League, er det med en tæt stilling i pulje A.

Kroaterne er før opgøret placeret på en sjetteplads med 10 point, mens Aalborg Håndbold på andenpladsen har 12 point.

Aalborg-spilleren Aleks Vlah - der har måtte sidde over med sygdom i de to første kampe - siger onsdag, at den danske topklub ser frem til opgøret mod hovedstadsklubben fra Kroatien.

- Selvfølgelig bliver det spændende, men jeg vil ikke begynde at spå om hvilke hold der ender på hvilke pladser, udtaler han i en nyhed på klubbens hjemmeside.

- Selvfølgelig håber jeg vi kan tage fire sejre i de sidste kampe, for vinder vi dem alle, ved vi også hvor vi står. Vi kan dog ikke gøre andet end at gå ud og yde vores bedste hver gang, så må vi se til sidst om det har været nok til at nå vores mål, siger sloveneren.

I den sidste kamp mellem de to hold blev det til uafgjort 30-30 i Kroatien.

HC Zagreb har også vundet over ungarske Pick Szeged og spillet uafgjort mod polske Vive Kielce.

Når de to hold torsdag mødes igen på den danske hjemmebane bliver det forhåbentlig en "markant fordel", lyder det.

- Det er selvfølgelig nemmere og federe at spille på hjemmebane, men det betyder ikke at tingene kommer af sig selv. Vi skal ud at vise Zagreb, at det her er vores hjemmebane, og at den vil vi gøre alt for at forsvare.

- Ingen skal komme her og tro de nemt kan tage point fra os, og der betyder vores fans ekstra meget.

/ritzau/