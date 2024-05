Mikkel Hansen blev topscorer for Aalborg Håndbold, som var foran fra start til slut i sejren over Fredericia.

Aalborg er godt på vej til at generobre den danske håndboldtrone.

Nordjyderne var søndag foran hele vejen i den første finale mod Fredericia Håndboldklub og vandt uden den store slinger i valsen 31-26 på hjemmebane.

Favoritholdet er nu bare en sejr eller uafgjort i Fredericia fra at vinde mesterskabet for første gang siden 2021.

Det skyldes ikke mindst Mikkel Hansens effektivitet. På trods af sin begrænsede spilletid blev han topscorer med ni mål på lige så mange forsøg.

Returopgøret spilles på onsdag.

Ligesom i semifinalerne gik Aalborg ind til finalen uden landsholdsprofilen Niklas Landin, men hans afløser viste højt niveau.

Fabian Norsten åbnede med to hurtige redninger og nød samtidig godt af, at Aalborgs defensive bolværk gjorde det bøvlet for Fredericia at kreere åbne chancer.

Det var stort set kun på straffekast og i overtal, at Aalborg gjorde brug af Mikkel Hansen, men han blev alligevel en stor hovedpine for gæsterne.

Hansen, der har bebudet, at han stopper karrieren efter sæsonen, var sikkerheden selv i duellen alene med målmanden.

Før pausen scorede han seks gange på seks straffekast og var en af de primære årsager til, at værterne hele tiden var et skridt foran.

Aalborg kom på 8-4, og med en velspillende Simon Hald inde på stregen havde Fredericia hele tiden hænderne fulde.

Men anført af Sebastian Henneberg åd Fredericia sig ind i kampen og sørgede for, at den nordjyske føring blev begrænset til 16-13 ved pausen.

Fredericia fik begrænset straffekastene, men så brugte Aalborg bare sine andre våben. Et af dem hedder Thomas Arnoldsen, og han skød med tre mål på en håndfuld minutter den aalborgensiske føring op på fem mål.

Hjemmepublikummet kunne dog ikke være helt roligt endnu. Fredericia nægtede at lade sig hægte af, men hver gang det for alvor blev spændende, trådte Fabian Norsten i karakter.

I slutminutterne var spændingen endegyldigt punkteret, og så kunne festen så småt tage form i Gigantium.

I den første kamp om bronzemedaljerne trak Ribe-Esbjerg sig sejrrigt ud. Holdet, der var snublende tæt på at nå finalen, vandt på udebane 35-31 over Skjern og ligger lunt i svinget til at slutte sæsonen med metal.

Også her spilles det omvendte opgør onsdag.

/ritzau/