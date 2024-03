Efter at have ført med ti mål i første halvleg var Aalborg tæt på at smide point ude mod bundholdet Kolding.

Aalborg Håndbold udbygger sin føring i toppen af Herreligaen.

Tirsdag aften var der klasseforskel i begge halvlege, men med hver sit fortegn, da Aalborg Håndbold akkurat slog nedrykningstruede Kolding med 28-26 på udebane.

Nordjyderne var tæt på at formøble en timålsføring, for med under halvandet minut tilbage af kampen kunne Kolding have udlignet og fuldført et sensationelt comeback.

- I første halvleg lignede det en tabt kamp, men vi lavede rigtig mange gode ting i anden halvleg, siger Kolding-stregen Mathias Hedegaard til TV 2 Sport.

Som følge af sejren har Aalborg nu fem point til Fredericia på andenpladsen i ligaen, men nordjyderne står også noteret for en kamp mere.

Aalborg lod Niklas Landin sidde på bænken mod bundholdet, og trods spareøvelsen var Aalborg suveræne i næsten hele første halvleg.

Efter 11 minutters spil førte nordjyderne 11-3, og forspringet nåede op på ti mål, 16-6, undervejs i første halvleg, som til sidst endte 17-10 til gæsterne, der havde Mikkel Hansen som topscorer.

På trods af den klare føring kunne Aalborg-spillerne ikke gå i omklædningsrummet med store smil. I slutningen af første halvleg så de nemlig holdkammeraten René Antonsen vride sig i smerter, før han blev bugseret ud af banen.

I forvejen er stregkollega og landsholdsspiller Simon Hald på nordjydernes skadesliste.

Det skal være usagt, om stregskaderne var årsagen, men fra anden halvlegs start, fik hjemmeholdet fat og var på vej mod et medrivende comeback.

Afstanden nåede at blive reduceret til to mål, før nordjyderne med et par nemme scoringer i tomt mål fik Kolding på behagelig afstand igen med en seksmålsføring med 13 minutter tilbage af kampen.

Igen lykkedes det hjemmeholdet at kæmpe sig ind i opgøret, og i slutfasen kunne hjemmeholdet have udlignet, inden Aalborg i stedet bragte sig foran med to, imens tiden løb af klokken.

- Det er for dårligt, at vi ikke fik lukket kampen noget tidligere. Vi skulle have lukket den efter 20 minutter. Vi var virkelig gode i første halvleg, og Kolding var virkelig gode i anden halvleg, siger Aalborg-profilen Mads Hoxer til TV 2 Sport.

Bjerringbro-Silkeborg, der ligger nummer tre i rækken, hentede tidligere tirsdag aften en 32-26-sejr ude over Ribe-Esbjerg, der ligger nummer fem.

Rækkens nummer fire, Mors-Thy, måtte skuffende nøjes med 27-27 hjemme mod Lemvig-Thyborøn, der ligger sidst.

/ritzau/