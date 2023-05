Det var et hårdt slag, da Mikkel Hansen måtte sygemelde sig med stresssymptomer i februar efter VM-triumfen med det danske håndboldlandshold.

Trods flere måneders uvished har tanken om at sige farvel til den danske landsholdsstjerne aldrig strejfet Aalborg Håndbold.

»Nej … Nej, selvfølgelig har den ikke det,« slår Aalborg Håndbold-direktør Jan Larsen fast.

»Hvis folk i vores klub bliver syg med det ene eller andet, eller hvis man bliver skadet eller sygemeldt, så bakker vi selvfølgelig vores medarbejdere 100 procent op. Det gælder både spillere, administrativt, eller hvem det end måtte være.«

Aalborg Håndbold overvejede aldrig at stoppe samarbejdet med Mikkel Hansen, fortæller klubbens direktør, Jan Larsen. Foto: Henning Bagger Vis mere Aalborg Håndbold overvejede aldrig at stoppe samarbejdet med Mikkel Hansen, fortæller klubbens direktør, Jan Larsen. Foto: Henning Bagger

Ifølge Jan Larsen har de i klubben kun ønsket, at Mikkel Hansen ville få det så godt, at han kunne vende tilbage.

»Vi har jo kun et håb om, at folk har det godt og kan bidrage til klubben. Det har selvfølgelig været det samme med Mikkel, hvor vi måtte sige: 'Nu giver vi ham ro i en periode, så han kan komme sig helt'. Og det er jo det samme med alle andre medarbejdere,« siger han og fortsætter:

»Så nej, vi har bare håbet på, at han blev så frisk, at han kunne komme tilbage til det, han elsker, nemlig til sporten. Det kan han så stille og roligt begynde med nu, fordi der heldigvis er så meget fremgang at spore, at det har han overskud og energi til, og det er jo det allervigtigste.«

Det var mandag, at Aalborg Håndbold kunne meddele, at 35-årige Mikkel Hansen er så meget i bedring, at han kan begynde at træne med sine holdkammerater igen op til den nye sæson.

Der er dog ikke sat dato på, hvornår han kan gøre comeback i kamp.