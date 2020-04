I håndboldmiljøet indstiller man sig på, at sæsonen er slut, fortæller Aalborg-direktør Jan Larsen.

Senest 20. april vil der blive truffet en beslutning om, hvad der skal ske med den indeværende danske håndboldsæson. Det besluttede Udvalget for Professionel Håndbold på et møde torsdag.

I håndboldmiljøet ser man dog ikke optimistisk på muligheden for at færdigspille sæsonen, der har været suspenderet på grund af coronakrisen siden 9. marts.

Det fortæller direktør i Aalborg Håndbold Jan Larsen.

- Det ser ufatteligt svært ud. Der skal ske noget meget drastisk inden for de næste dage, hvis der skal åbnes op, så man kan spille håndbold.

- Ingen er interesseret i at spille håndbold uden tilskuere, og det er svært at tro på, at man kan fylde haller inden for den næste tid, siger Jan Larsen.

Han ser det som en klog beslutning at se tiden an indtil 20. april, men heller ikke længere.

- Vi kan spille frem til juni, men spillerne har holdt pause, så det er jo ikke bare sådan at starte igen. Så kan vi lige så godt få afsluttet sæsonen og se fremad, siger Aalborg-direktøren.

Den nordjyske klub fører grundspillet komfortabelt, og spørgsmålet er så, om klubben skal tilskrives DM-titlen på skrivebordet, eller om sæsonen helt skal annulleres.

- Alle vil jo helst spille sæsonen færdig, men kan det ikke lade sig gøre, er der nogle andre, der skal vurdere, hvordan sæsonen skal lukkes ned.

- Det vil selvfølgelig være ærgerligt for os, hvis sæsonen bliver annulleret, men lige nu er der bare andre ting i verden, der er vigtigere, siger Jan Larsen.

/ritzau/