Der er glæde i Aalborg.

Mandag kunne Aalborg Håndbold nemlig meddele, at Mikkel Hansen er i bedring og begynder at træne med holdkammeraterne op til den nye sæson.

Og klubbens direktør, Jan Larsen, var da også en glad mand, da B.T. fangede ham oven på den gode nyhed.

»Det er vi selvfølgelig utrolig glade for på Mikkels, familiens og vores egne vegne. Det er klart, at Mikkel betyder enormt meget for Aalborg Håndbold, men allerførst er det selvfølgelig vigtigt, at han har det godt. Det glæder mig rigtig meget,« siger han og uddyber venstrebackens fremgang:

Mikkel Hansen vender tilbage til Aalborg Håndbold fra næste sæson. Foto: Bo Amstrup Vis mere Mikkel Hansen vender tilbage til Aalborg Håndbold fra næste sæson. Foto: Bo Amstrup

»Nu vil jeg ikke gå ind i, hvad der reelt er sket, men selvfølgelig er det jo noget, der løbende er blevet bedre, siden vi nu kan skrive det her. Så det er jo dejligt. Heldigvis er han så meget i fremgang, at vi kan begynde at kigge lidt fremad, vel vidende om at vi starter i rigtig små bidder. Så må tiden vise, hvornår Mikkel forhåbentlig bliver integreret i truppen på fulde damp. Det er skønt, at han er så meget i fremgang med sig selv og familien. Det var en dejlig pressemeddelelse at skrive.«

Aalborg-direktøren understreger, at alle i og omkring klubben glæder sig utrolig meget til at hilse på deres landsholdsstjerne, når han vender tilbage.

Derfor var det også skønt at bringe den gode nyhed videre til omklædningsrummet.

»Alle bliver jo glade, når ens ven og arbejdskollega har det godt, så jeg er stensikker på, at alle glæder sig til at hilse på Mikkel igen. Det bliver da dejligt, for det er en god holdkammerat. Når sådan noget sker, bliver man selvfølgelig ked af det,« siger Jan Larsen og fortsætter:

Mandag var en god dag på kontoret for Jan Larsen. Foto: Henning Bagger Vis mere Mandag var en god dag på kontoret for Jan Larsen. Foto: Henning Bagger

»Det er det samme, når nogen bliver skadet eller er fraværende af den ene eller anden årsag. Så er gensynsglæden da stor, for det er mennesker, der betyder noget for en, og det gør Mikkel Hansen i den grad også for hans holdkammerater og for klubben. Det er bare en god dag i dag. Jeg er glad over, at han heldigvis har det bedre, og at det går i den rigtige retning.«

Mikkel Hansen blev sygemeldt med stresssymptomer i februar efter VM-triumfen, men nåede inden da 30 kampe med 169 mål til følge for klubben.