Aalborg Håndbolds direktør, træner og forsvarskrumtap udtrykker alle forståelse for EHF's beslutning.

Aalborg Håndbold skulle have spillet ottendedelsfinale i Champions League mod FC Porto, men den er blevet aflyst, og det europæiske eventyr er slut for denne omgang.

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) besluttede fredag at aflyse ottendedels- og kvartfinaler i mændenes Champions League.

Beslutningen er truffet på baggrund af udbruddet af coronavirus, der blandt andet betyder rejserestriktioner og aflysninger af større begivenheder.

Aalborg-direktør Jan Larsen er ærgerlig over beslutningen, men respekterer den også.

- Det blev desværre som forventet, og vi er rigtigt kede af, at vi ikke får mulighed for at spille os videre i turneringen.

- Samtidigt respekterer vi selvfølgelig beslutningen på baggrund af de nuværende omstændigheder, som har gjort det umuligt at gennemføre disse kampe, siger Jan Larsen til klubbens hjemmeside.

Champions Leagues Final 4 vil fortsat finde sted, og finalestævnet er tidligere blevet flyttet til 28. og 29. december 2020.

EHF besluttede, at THW Kiel, Veszprém, Paris Saint-Germain og Barcelona bliver de fire deltagere baseret på resultaterne i gruppespillet.

- Der er dermed nu trukket en streg i sandet, og vi kan rette vores fulde fokus mod den kommende sæson.

- Her glæder vi os over, at vi på ny skal spille Champions League, hvor vi er opsatte på igen at gøre en god figur, siger Jan Larsen.

Aalborg-spilleren Henrik Møllgaard ville gerne have haft chancen for at spille sig videre til finalestævnet i tyske Köln.

- Jeg er da ked af, at vi ikke skal have spillet den her sæson færdig. Omvendt kan jeg også sagtens forstå beslutningen.

- Jeg tror på, at vi kunne have gjort det rigtig godt først mod Porto og så i en eventuel kvartfinale mod Kiel, men sådan er det, siger Henrik Møllgaard til TV2 Sport.

Aalborg-træner Stefan Madsen er også trist over udfaldet.

- Vi er da selvfølgelig ærgerlige. Særligt fordi, vi egentlig tror på, at vi kunne have gjort det rigtig godt, men det er den helt rigtige beslutning.

- Det er rigtig vigtigt for økonomien i sporten, at det her Final 4-stævne bliver afviklet, og er det den eneste måde, det kan lade sig gøre på, så må det være sådan, siger træneren til TV2 Sport.

