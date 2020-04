Cheftræner Stefan Madsen er stolt, men erkender, at det også er specielt at vinde DM-guld på skrivebordet.

Tirsdag blev håndboldsæsonen i Danmark lukket på skrivebordet på grund af coronakrisen.

De førende hold blev kåret som mestre. På herresiden ender guldet i Aalborg.

- Det er en meget speciel følelse at stå med, men vi har samtidig også en stor stolthed over, at vi igennem hele sæsonen præsterede på så højt et niveau.

- Og det niveau bliver vi så belønnet for nu, siger Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen, om de guldmedaljer, som hans hold får, efter at sæsonen er afsluttet før tid.

Håndbolden blev indstillet 11. marts - i første omgang midlertidigt - på grund af coronakrisen.

På det tidspunkt var der afviklet 24 runder i herrernes Primo Tours Ligaen, og Aalborg toppede rækken med 42 foran GOG og TTH Holstebro, der stod noteret for henholdsvis 34 og 33 point. De to hold får tildelt sølv og bronze.

Men det sker uden det vante sportslige klimaks.

- Det sportslige klimaks udeblev i form at det aflyste slutspil, som vi alle havde set så meget frem til, og som er så fantastisk for vores håndboldprodukt.

- Det er en meget speciel situation, men vi vidste jo godt, at det nok var uundgåeligt, at vi nåede hertil. Selv om vi havde håbet at kunne fejre mesterskabet på en anden måde, så var der ingen udsigter til, at det på nogen måde kunne lade sig gøre, siger Stefan Madsen.

Han mener således, at beslutningen dårligt kunne være anderledes.

- Mange har gjort sig sine tanker, og de er kommet frem til, at dette er den mindst dårlige løsning af dem alle sammen. Og den er vi selvfølgelig glad for, siger Stefan Madsen.

Med kåringen som dansk mester tildeles Aalborg også en plads i Champions League.

GOG og TTh Holstebro skal spille EHF Cup sammen med Bjerringbro-Silkeborg.

/ritzau/