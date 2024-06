Jan Larsen er på konstant jagt efter flere sponsorpenge, så han kan finansiere Aalborgs togt mod toppen.

Aalborg Håndbold skal i denne weekend slås for Champions League-trofæet i Köln, men det er langtfra en selvfølge, at det bliver sådan hvert år.

Konkurrencen i europæisk tophåndbold bliver skærpet konstant, og derfor er direktør Jan Larsen på dupperne i disse år.

- Vi skal være klar ved havelågen hele tiden og udvikle klubben hver eneste dag. Ellers kan vi ikke følge med i det her kapløb. Vi skal videre i teksten, for vi er i forvejen et stykke efter dem, vi møder her i Köln, siger Jan Larsen.

Han står i et solbeskinnet gårdhave på et hotel i Köln, og omkring ham vimser nogle af verdens bedste håndboldspillere rundt, dagen før det går løs i mægtige Lanxess Arena.

For anden gang på fire sæsoner er Aalborg med, hvor det sner, med storklubberne SC Magdeburg, THW Kiel og FC Barcelona.

- Det betyder alt for os, siger Jan Larsen, som håber, at succes avler succes.

- I de seneste år har vi oplevet en helt vild interesse for vores produkt, og vi har gennemgået en rigtig god kommerciel udvikling. Det er derfor, vi kan stå hernede. Vi har et rigtig godt håndboldhold, som vi har råd til, siger han.

I den danske liga har klubben et lønbudget, der overstiger nummer to på listen med det dobbelte, og det er måske slet ikke så mærkeligt.

Jan Larsen har hentet danske stjerner som Mikkel Hansen og Niklas Landin hjem netop for at være med i det fine selskab i Köln, og han er lykkelig over, at missionen indtil videre er lykkedes.

- Jeg er da pavestolt. Det er vi alle. Prøv at se derovre, siger han og peger mod en bunke mennesker i den anden ende af gårdhaven.

- Journalisterne hiver og flår i Mikkel og Niklas, og det vidner om en gigantisk interesse. De to har betydet enormt meget for klubben og været med til at løfte niveauet og sørget for, at der er et rigtig stort kendskab til klubben, siger han.

Mikkel Hansen spiller i weekenden sine sidste kampe for Aalborg, inden han går på pension, og Niklas Landin har heller ikke alderen med sig. Derfor er Jan Larsen på konstant spillerjagt for at holde Aalborg inde i varmen.

- Vi kigger hele tiden på, hvordan vi kan forstærke klubben. Vi skal finde spillere, der er interessante for publikum. Det er hele vores mål. Mikkel Hansen kan man ikke erstatte én til én, for han er unik. Men vi prøver.

Han vil ikke kommentere rygtet om, at han har hentet den tyske stjerne Juri Knorr som en slags erstatning for Mikkel Hansen. I stedet nævner han, at han også mener, at Aalborg har succes med selv at skabe stjerner.

- Se bare på Mads Hoxer og Thomas Arnoldsen. De kommer måske med til OL. Der er hele tiden nye, der er klar til at træde ind på scenen, siger Jan Larsen, som er bevidst om, at det måske er ikke er muligt at holde på de fremstormende talenter, hvis de pengetunge klubber kommer og hiver i dem.

- Selvfølgelig er det noget, vi skal være opmærksomme på. Der er mange, der gerne vil have fat i dem. Men man skal også huske, at de altså står her i Köln, de er på landsholdet, og de har en god hverdag i Aalborg.

- Der er formentlig nogen klubber, der kan give dem flere penge, end vi kan. Men vi kan også lave nogle store kontrakter til dem, og så kan vi måske gøre noget andet, som er vigtigt for dem i den her periode af deres liv, siger Larsen.

Aalborg møder SC Magdeburg i semifinalen ved Final 4. Derefter venter enten bronzekamp eller finale mod enten FC Barcelona eller THW Kiel.

