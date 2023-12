Aalborg Håndbold meddeler, at klubben har forlænget med Henrik Møllgaard frem til sommeren 2025.

Henrik Møllgaard kommer til at fylde 40 år som spiller i Aalborg Håndbold.

Parterne har således forlænget deres samarbejde, så det nu gælder til sommeren 2025.

Det meddeler klubben i en pressemeddelelse lørdag før kampen mod Mors-Thy.

390 kampe har kulturbæreren spillet for Aalborg Håndbold.

- Det er ikke til at forestille sig Aalborg Håndbold uden Henrik Møllgaard. Han har fortsat en kæmpe betydning både på og uden for banen, og han er en fantastisk ambassadør for klubben.

- Så længe han kan bidrage på banen, er alder bare et tal, og vi er enormt glade for, at Henrik tager endnu en sæson i klubben, siger Aalborg-direktør Jan Larsen.

Fuldfører forsvarsspecialisten sin nye kontrakt, vil han have spillet i alt ti sæsoner for Aalborg Håndbold i sine to perioder i klubben.

- Jeg er slet ikke færdig, hverken med at spille håndbold eller med Aalborg Håndbold. Med de ambitioner og den tro på tingene, vi har, tør vi drømme stort, og jeg har høje forventninger også til den kommende sæson.

- Jeg vil spille på så højt niveau, jeg kan, og det er Aalborg Håndbold, mit hjerte banker for, siger Henrik Møllgaard.

Møllgaard runder i starten af januar 39 år.

/ritzau/