Aalborg vandt overbevisende i den første semifinale over Bjerringbro-Silkeborg på hjemmebane.

Aalborg Håndbold vandt grundspillet, derefter også sin gruppe i slutspillet, og nu er den nordjyske klub også godt på vej til at snuppe den ene plads i herrernes DM-finale.

Onsdag aften tog holdet det første stik og sejrede i den første semifinale på hjemmebane med 33-30 over Bjerringbro-Silkeborg (BSV).

Der var langt hen ad vejen klasseforskel, men BSV fik pyntet på stillingen i slutfasen og undgik den afklapsning, som det trak op til.

Aalborg satte sig på kampen fra begyndelsen og dæmmede godt op for BSV. En tidlig føring på 3-0 voksede og blev siden til 9-4.

Hjemmeholdet scorede en del mål på kontra, og særligt fløjspilleren Sebastian Barthold boltrede sig og scorede seks gange på seks forsøg i første halvleg.

BSV kæmpede for at bide sig fast i haserne på modstanderen og var flere gange kun bagud med tre mål, men hver gang svarede Aalborg tilbage ved at øge forspringet.

Særligt i slutningen af første halvleg, hvor Aalborg med en god afslutning vekslede 15-12 til pausestillingen 19-13.

Pausen blev forlænget en del minutter, da en tilskuer havde brug for en ambulance, og da spillet fortsatte, var Aalborg fortsat bedst. Efter godt fire minutter lød føringen 24-15, og det lignede en afgørelse.

Hos BSV var Jacob Lassen lyspunktet. Højrebacken tordnede bolde i kassen på en dag, hvor landsholdsspilleren Nikolaj Øris svigtede på skudfronten. Lassen nåede 11 træffere på 14 skud, men det var bare ikke nok.

BSV fik ganske vist sat en prop i og reducerede til 22-28, hvilket fik Aalborg til at tage timeout, men spænding om udfaldet kom der aldrig.

Aalborg gik lidt ned i kadence til sidst, men da BSV reducerede til 28-32, var der blot fire minutter tilbage.

Nu skal BSV vinde hjemmekampen mod Aalborg på søndag for at fremtvinge en tredje og afgørende kamp.

I den anden semifinale tørner GOG og Skjern sammen.

