Sikke en rutsjebane! Og sikke dog en afslutning!

For det gik godt nok op og ned i kampen mellem Danmark og Sydkorea, hvor det danske mandskab startede usikkert.

Der var alt for mange fejl, og danskerne var bagud ved pausen. I anden halvleg begyndte det at se bedre ud, de to hold tog på skift føringen, og det blev en mere dramatisk og spændende affære.

Med 30 sekunder igen var stillingen 26-26 og bolden på sydkoreanske hænder. Og de scorede - troede de! For kort tid efter de knyttede næverne og var på vej til at kaste sig i en bunke i jubel, blev der dømt overtrådt og derefter målkast, og Danmark sikrede et point.

Ren gavebod

Sikke nogle julegaver. Fra begge mandskaber. Lars Jørgensen sagde inden kampen, at han ikke var bekymret for den danske offensiv. Men det var der dog grund til at være, da først kampen gik i gang.

Der blev lavet alt for mange fejl i starten med uskarpe afleveringer og dårlige afslutninger.

Det samme gjorde sig dog - i starten - gældende for Sydkorea, så på det punkt var der gavebod i begge ender. I første halvleg endte det med at være den danske bod, der havde åbent i længst tid.

Dumme udvisninger

Fem udvisninger fik Danmark i første halvleg, og det gav flashback til sidste års EM i Nantes hvor ‘for mange udvisninger’ var et tilbagevendende tema. Dengang lød det til sidst, at skulle de have udvisninger, skulle det ‘gøre ondt’ på modstanderen op.

Den opskrift skal Klavs Bruun Jørgensens mandskab lige have fat i igen, for nogle af udvisningerne blev for dyre. Især den anden til Anne Mette Hansen virkede til at sætte en lille kæp i hjulet i forhold til den danske gameplan. Et par af udvisningerne var dog også i den lidt tynde ende.

Det så ud til at gå galt, men....

Det lignede en kamp, hvor Danmark kunne få ørerne i maskinen, og det var da heller ikke fordi, det var problemfrit for det danske mandskab. Bagud ved pausen. Alt for mange fejl.

Men ti minutter inde i anden halvleg vendte billedet lige pludselig, og så var det Danmark, der var foran med to. Offensiven strammede op og krydret med et par redninger fra Althea Reinhardt, fik de pludselig sat Sydkorea under pres.

I hvert fald blev anden halvleg en langt mere lige affære, hvor føringen hele tiden skiftede mellem de to hold.