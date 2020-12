Sikke en gyser! Sikke et brag med spænding til det sidste!

Heldigvis endte det i en dansk triumf, da Nathalie Hagman brændte et straffekast med lidt under et halvt minut igen. Her stod det 23-22 til danskerne, der herefter kunne spille bolden roligt rundt.

Sekunderne skulle bare gå, og danskerne nåede da også at sætte et sidste angreb op.

Her scorede Mette Tranborg sikkert, og så blev der sat en stor fed streg under det: den danske semifinaledrøm lever!

Det var så koldt lavet! To afleveringer måtte Danmark lave, inden der skulle afsluttes. Her var der spillet knap 14 minutter, og den opgave klarede danskerne snildt. Mie Højlund spillede Anne Mette Hansen, hun sendte bolden ind til en fri Rikke Iversen, der helt køligt lobbede bolden over den svenske keeper i mål til 19-18. Det var altså fremragende og vanvittigt elegant lavet af Rikke Iversen, der da også med rette jublede hele vejen tilbage til den danske ende. Hun havde godt styr på det i dag.

Jeg har dækket et par slutrunder efterhånden, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Danskerne - og svenskerne også - brokkede sig i perioder helt vildt over dommerne. Linjen var uhyre svær at få øje på, og det fik den ellers rolige Jesper Jensen op af stolen. Også Lars Jørgensen kom med adskillige brøl, fordi han var utilfreds med kendelserne. Der manglede frikast til begge hold, og så skreg danskerne også adskillige gange på udvisninger til svenskerne. Et eksempel var 11 minutter inde i anden halvleg, hvor en svensker tydeligt havde fod på bolden. Men den blev ikke dømt. I stedet fik Heindahl en udvisning for at forsøge at vriste bolden fra svenskerne. Det kogte på de to bænke. Det kan man roligt sige.

Der skal lige styr på de afslutninger og angreb inden kampen mod Spanien. Selvom danskerne havde godt styr på det, kunne de have ført meget større i første halvleg. Alle de afbrændere…. Nolsøe, der var helt fri på kontra og flere gange brændte, og Mie Højlund der var uhyre uskarp foran kassen. Man nåede flere gange at tænke ‘det kan simpelthen ikke være rigtigt’, for der var simpelthen så mange brændte chancer hos danskerne, der egentlig havde rimelig godt styr på svenskerne. Dumme fejl, og Mie Højlund hamrede da også flere gange sin næve frustreret i gulvet. Hun lavede dog flere gode afleveringer og tilkæmpede sig nogle straffekast. Og så skal de altså stoppe med at smide bolden væk i angrebene. Det blev alt for spændende i dag. Men sikke en triumf til sidst!

Den næste opgave for Jesper Jensens mandskab er Spanien, der venter søndag aften klokken 20.30.