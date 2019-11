De vidste ikke helt, hvad de ville komme med.

Sådan lød det fra den danske lejr en times tid før den første VM-kamp mod Australien.

Svaret var primært 'fysik' og ellers ikke så meget andet. For selvom australierne startede med at bringe sig foran, varede lykken ikke længe.

Danmark skruede op og på trods af nogle offensive fejl, vandt de rødklædte mere end sikkert med 37-12.

Pligtsejren kom

En kamp, som Danmark skulle ud og vinde. Sådan lød det fra et par af profilerne på fredagens pressemøde, men starten af kampen blev nok ikke helt, som de havde håbet på.

Danskerne startede nervøst, og australierne fik en smule tro på tingene. Klavs Bruun Jørgensens mandskab åd sig dog ind i opgøret, og da start-rusten lige var banket af, gik det kun én vej. De rød-hvide fik den vigtige start-sejr til årets VM mod et mandskab, der nok var nemmere at have med at gøre, end dem der venter.

En lidt usædvanlig kulisse

Stemningen var faktisk en oplevelse i sig selv. I en halvfyldt sal var størstedelen japanere, der klappede flittigt af de to mandskaber.

Under opvarmningen fik den fuld skrue med musik og videoer, og det mindede faktisk en del om et afsnit fra tv-serien 'Friends' og den legendariske scene, hvor en af hovedpersonerne, Joey Tribbiani, reklamerer for en japansk læbestift til mænd.

Da kampen startede, holdt de fleste fremmødte med det australske mandskab. Troede man. Lige indtil Danmark scorede første mål. Så var klapsalven ligeså stor, mens der i pausen var japansk musik og dans. Det var en syret oplevelse.

Første rigtige test venter

Om under 24 timer skal landsholdet i ilden igen, og her bliver det for alvor interessant. For Klavs Bruun Jørgensens tropper møder Sydkorea søndag.

Et hold, der fik en overraskende start på årets slutrunde, da de formåede at drille Frankrig og slå dem lørdag aften. Det bliver - med al respekt for Australien - den første rigtige test for det danske mandskab.

Det er ikke mange store taktikmøder teamet nok kan nå at holde inden, men mon ikke et fokus bliver at barbere de fejl der var i indledningen af kampen mod Australien væk.