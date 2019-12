Det startede så godt. Men så gik det ned ad bakke.

Efter at være kommet flyvende ud af starthullerne, kom Danmark i store problemer mod Norge.

Der blev lavet fejl på stribe, og det blev straffet prompte.

Det betød, at Norge kunne kalde sig vindere af det nordiske brag med 22-19, mens drømmen om en semifinale led et alvorligt knæk for Danmark.

Flyvende fødder

Endelig gjorde Danmark det. Startede som lyn og torden mod normændene, der havde uhyre svært ved at finde fodfæste. Danmark virkede til at tænke hurtigere, løbe hurtigere og bare være foran i alle spillets facetter.

Det tvang da også Norge til at tage time-out efter fem minutter. For dem var det grimt at se, hvad der her stod på måltavlen. 5-0 til danskerne. De kom flyvende ud af starthullerne og tog nordmændene på sengen.

De vågnede dog op, og glæden varede ikke ved for Klavs Bruun Jørgensens tropper. Lige så godt danskerne startede, ligeså skidt udviklede det sig.



Spildt chance

De kunne faktisk afgøre det selv. Tre sejre ville sende Danmark i semifinalen, og da der var spillet blot fem minutter af første halvleg, sad man med følelsen af, at første sejr meget vel kunne komme i hus med den danske flyvende start.

Desværre kom der gang i Norge, der bedre fik lukket ned for de danske stjerner, der pludselig virkede rystede. Den må gøre ondt.

Ikke blot på grund af den gode start men også fordi, det var et dansk landshold der for alvor havde chancen til at slå de stærke nordmænd. Den greb danskerne bare ikke, og der skal nærmest ske et mindre mirakel, for at Danmark slutter blandt de fire bedste nu.

Hvad gik der galt?

En tanke, der må nage danskerne. Der skete lige præcis det, der ikke måtte ske. Danskerne begyndte at lave fejl, og dem stod Norge klar til at straffe. Et hold, der er lynhurtigt og uhyre giftigt i kontraspillet, og det viste de igen..

Da Danmark først begyndte at sakke bagefter, blev det sikre spil erstattet med noget langt mere nervøst, ligesom det også var sværere at finde åbningerne i det norske forsvar, der fik pillet glansen af de danske profiler. Det var simpelthen ikke godt nok.

Et lyspunkt var dog, at Sandra Toft - igen igen - stod godt. En vigtig nøgle i jagten på OL-kvalifikationen.