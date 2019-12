Gyser. Neglebidende. Nervepirrende. Vanvittigt!!!!

Sådan kan det danske VM-brag mod Frankrig beskrives - og hold nu op for en kamp!

Danmark var foran nærmest hele tiden - også da det var allervigtigst. Til sidst.

Franskmændene blev kynisk ekspederet ud i VM-mørket, mens Danmark bookede en plads i mellemrunden. Sikke en kamp. Sikke en dansk præstation. Det var fuldstændig vanvittigt!

De røde åd de blå

Sikke en triumf for Klavs Bruun Jørgensens mandskab. ‘Det er en gulerod’, sagde Sarah Iversen om at slå Frankrig ud. Og den hapsede det danske landshold i én stor bid.

En vigtig sejr, der ikke blot må give et vanvittigt boost til mellemrunden. Den har også tyret snakken om Klavs Bruuns fremtid ud over sidelinjen for en stund. Danmark er i mellemrunden, hvilket betyder, der venter tre brag mod Norge, Holland og Serbien.

Man fristes jo til at sige, at kan de slå verdensmestrene, kan de slå alle. Det er nok ikke helt så simpelt, men det er nok den følelse, der bobler i spillerne lige nu. En lille tidlig julegave til Santa Klavs og co.

Sprudlende Sandra Toft

Hun var den helt store drillenisse i triumfen, hvor hun gang på gang pillede glansen af de frustrerede franske stjerner, da hun parkerede slæden foran kassen. Sandra Toft hev mange vigtige redninger op af sin julesæk, og der var ingen tidlige gaver til franskmændene under målvogterens træværk.

Sammen med et stærkt forsvar blev der lukket godt af, og den stil skal bare fortsætte i mellemrunden. Det er en af de helt store nøgler til at gøre en god figur. Kan Danmark holde det niveau, ser det godt ud for de næste par kampe, der heller ikke bliver nemme.

Hvor er den?

Roen fra starten af kampene. I adskillige kampe ved årets VM er Danmark startet skidt, og mod Frankrig var det egentlig samme billede. Det var rodet - dog også fra de blå. Danmark lavede flere fejl i offensiven. De fejl, der er blevet snakket så meget om de sidste dage. De skal væk, og der skal lidt mere is i maven fra start.

Det er noget, der skal arbejdes på, for Danmark var et bedre hold, der var noget helt andet at se på, end det hold der blev spillet ud af banen ved EM sidste år.

De var langt bedre mod et fransk hold, der virkede rystende nervøst. Mesterholdet var ved siden af sig selv, og Danmark burde have ført større ved pausen. Det er de dog nok fløjtende ligeglade med lige nu!