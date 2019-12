»Det bliver en lidt anden kamp.«

Sådan har det lydt fra den danske lejr inden kampen mod Tyskland, og det fik de da også ret i. For Danmark var i problemer mod tyskerne, der ikke selv viste verdensklasse.

Det gjorde Sandra Toft til gengæld, og med et hav af redninger var hun den, der holdt danskerne inde i kampen.

Desværre for hende og resten af det danske landshold rakte det ikke til en sejr. Blandt andet på grund af for mange offensive fejl, og Tyskland kunne knytte næverne og tage en sejr på 26-25.

Elendig start

Et mål efter de første 11 minutter. Det var, hvad der stod på den danske bundlinje. For Danmark startede kampen elendigt med et hav af offensive fejl. Der blev afsluttet dårligt, lavet usikre afleveringer, og den ellers så sikre straffeskytte, Stine Jørgensen, brændte. Alt det fik da også Klavs Bruun Jørgensen til at tage en tidlig time-out.

Det hjalp heller ikke på sagerne, at Danmark fik to to-minutters udvisninger på de første ti minutter. Danmark spillede sig dog op og kunne gå til pause bagud med ‘kun’ to - blandt andet takket være Sandra Toft, der i den grad holdt de rød-hvide inde i kampen med en meget stærk præstation i det danske mål.

Lad nu være, for pokker

Lad nu være med at gøre modstanderne bedre, end de er. Der var alt for mange tekniske danske fejl mod et tysk hold, der på ingen måder sprudlede. De lavede også fejl. Og flere af dem.

Og så er det altså bare ærgerligt eksempelvis at brænde to gange på tomt mål. At smide bolden unødigt væk. Det var ikke godt nok. Klavs Bruun Jørgensen fortalte, at pulsen var høj mod Sydkorea.

Det har den unægteligt også været i dag, og den danske landstræner fik da også råbt til sit mandskab adskillige gange. For med nederlaget har Danmark sat sig i en svær position, inden de sidste to kampe mod Brasilien og Frankrig. De skal vindes. Og det bliver ikke nemt.

En 'ny' oplevelse

De væltede ikke hallen. Men det var alligevel en lidt særlig oplevelse at kigge på tilskuerpladserne. Det giver altså lidt ekstra, når det ikke bare er de lokale, der sidder og hepper på begge hold.

Udstyret med parykker, flag og trommestikker råbte en gruppe tyskere hele kampen igennem i et forsøg på at bære deres helte frem.

Nej, det rungede måske ikke, for de fyldte en meget beskeden brøkdel af sæderne, men det gav da lige lidt ekstra. I størstedelen af kampen var de da også dem, der havde mest at råbe over.