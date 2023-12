For at undgå mental overophedning har Julie Scaglione fået tilkoblet en mentaltræner under VM i Herning.

Det 19-årige stortalent Julie Scaglione var lykkelig, da hun tidligere ved VM fik slutrundedebut for det danske håndboldlandshold.

Følelserne sad udenpå tøjet. Glæden ved håndbolden lyste ud af hende. Og den følelse skal hun helst bibeholde, når hun kommer hjem fra VM.

Derfor har man i håndboldforbundet besluttet at koble en mentaltræner på den uspolerede stjerne i svøb. På den måde undgår man, at hun efter VM havner i et tomrum og er tappet for mental kraft, som man for eksempel så det, da Mathias Gidsel i 2021 var brudt igennem på landsholdet med et brag.

Og det er et tiltag, som den unge Ikast-bomber bifalder.

- Når man har hørt, hvor hårdt det har været for de piger, jeg har spillet med, at komme hjem og være helt bombet i hovedet, så er det godt at have en at sparre med.

- Det er en, der ved, hvad det handler om, og hvad det kræver. Jeg ved, at når jeg siger noget, kan hun fortælle mig, at det er normalt at føle sådan, og at det har hun hørt mange gange før, siger Julie Scaglione.

Landstræner Jesper Jensen ved godt, at han står med en spiller, der i de kommende år kan udvikle sig til en af de allerbedste i verden.

Den udvikling skal ikke bremses af en overophedning i Herning.

- Man får nogle ridser i lakken, for det er megahårdt at være med til en slutrunde, siger han.

- Det er vigtigt, at vi ikke mister et stort talent. Hun er med, fordi hun kan noget. Hun er ikke med for at få erfaring. Men det kan være dyrt købt, hvis hun har et år, hvor hun er nede at skrabe bunden, fordi vi ikke har samlet hende op.

- Så der er rigtig mange omkring hende, så vi er sikre på, at hun kommer godt ud på den anden side, siger Jesper Jensen.

Emma Friis, som kender Julie Scaglione hjemme fra Ikast, fik selv slutrundedebut som ganske ung. Hun kom godt videre, men kan godt forstå, at der er behov for at være opmærksom på unge debutanter.

- Alt er bare kæmpestort, og der er meget fokus på holdet og på den enkelte spiller. Det kan man så gange med ti, når det er på hjemmebane. Der er mange nye indtryk, man skal forholde sig til, siger Friis.

Julie Scaglione har tillid til, at hun får den rigtige rådgivning under og efter slutrunden. Og hun forsøger selv at komme det mentale pres i forkøbet.

Hun har for eksempel skruet ned for de sociale medier, ligesom hun er blevet rådet til ikke at følge med i, hvordan medierne og befolkningen dømmer hende.

- På sociale medier kommer der en del op, som man ikke er herre over. Det kan være, man bliver tagget i et eller andet opslag, og så kommer man til at se det med det samme, siger Scaglione.

Jesper Jensen konsulterede inden udtagelsen Julie Scagliones klubtræner, ungdomslandstræner og forældre og slår fast, at han slet ikke er bekymret for, om hun kan håndtere at optræde i rampelyset.

/ritzau/