Julie Scaglione.

Er du ikke bekendt med navnet, skal du nok vænne dig til at høre om hende.

Det 19-årige stortalent er udtaget til VM-slutrunden på hjemmebane efter igennem længere tid at have imponeret for Ikast i den danske liga.

Hun er godt i gang med at skabe sit helt eget navn.

Lone Mathiesen i aktion for Danmark i 1996. Nu kan hun følge datteren til VM. Foto: Ernst Van Norde/Bt-Sport

Og det er på trods for, at hendes mor Lone Mathiesen var med til at vinde VM i 1997.

Nyheden om datterens udtagelse faldt i god jord hos den tidligere jernhårde lady.

»Min mor sad i møde, og jeg havde ringet et par gange, så hun vidste godt, der var et eller andet i gære,« griner Scaglione, hvis far Thomas Scaglione også har en fortid i håndboldverden på højt niveau.

Hun har i hele sin karriere haft massiv opbakning hjemmefra, og hele familien kommer til alle kampe.

Ja, og så er der også en masse råd at få fra mors veninder, der selv har lidt erfaring med sporten.

»Hele min mors vennegruppe er jo de gamle håndboldpiger, som jeg har været på ferie med som barn. De går nærmest lige så meget op i det, som min mor gør. De sender mig alt muligt hver dag. ‘Kan du ikke lige gøre det her på håndboldbanen, jeg er for gammel til det’, skriver de.«

»Vi er på ferie med Tina Bøttzau (dobbelt OL-guldvinder og verdensmester, red.) og hendes familie hver evigt eneste år, og vi er med til konfirmationer og fødselsdage. Der er meget håndbold der.«

»Jeg synes, det er sjovt, og det er fedt, jeg har en sparring i min mor, der har prøvet det før. Hun er bare stolt over, jeg skal opleve det samme,« siger hun.

Julie Scaglione og Simone Petersen under kvindelandsholdets mediedag i København tirsdag den 21. november 2023. Holdet skal spille VM i Herning i december måned.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Allerede som 16-årig fik Scaglione debut for Ikast, og storskytten er helt bevidst om at have sig selv med.

»Det er gået sindssygt hurtigt. Men jeg har en masse gode mennesker med mig. Men at spille et VM er jo et kæmpe skridt at tage fra at spille i Ikast og have været med til en ungdomsslutrunde i sommer.«

»Jeg vil gøre det så godt, jeg kan for at bevise, jeg skal spille, men jeg er også godt klar over, at der er en masse dygtige kvinder her, der gør det sindssygt godt.«

»Men jeg tager chancen, hvis den kommer. Eller forhåbentligt når den kommer. Jeg vil gerne vise håndboldverden og ikke mindst bevise over for mig selv, at jeg kan være med på allerhøjeste niveau.«

Hun og folkene omkring hende er meget opmærksomme på den bevågenhed, der følger med, når man pludselig er med foran millioner af danskere i stuerne

Hjemme i klubben har hun haft snakke med sin træner Kasper Christensen, og derudover har hun fået tilknyttet en mentaltræner, der skal hjælpe hende før, under og efter slutrunden.

»Det skal forhindre, at jeg får den overload, som man har set på nogle af herrespillerne. Eksempelvis Simon Pytlick. Det er noget, vi tænker over,« siger Scaglione.