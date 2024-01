14 sekunder.

Det er, hvad en glad landstræner undrer sig over efter gyserafslutningen mod Sverige.

Danskerne trak sig sejrrigt ud 28-27 efter en vanvittig udgang af kampen, hvor dommerne annullerede et dansk mål, gav svenskerne bolden, slog 14 sekunder af tiden og dømte overtrådt på en svensk udligning.

Jep, det var hektisk.

Er det de 14 sekunder, der irriterer dig?

»Ja. Jeg får besked om, at Morten Henriksen (sportschef, red.) er i kontakt med Jørn Møller (regelfortolker i forbundet, red.), at det må man ikke. Så skal de stoppe tiden dér, hvor forseelsen er lavet. Man må ikke skrue tiden tilbage. Så finder de sikkert en eller anden kattelem på, at det må man godt. Jeg var også overrasket over, at den blev skruet så langt tilbage, men det nytter ikke noget, jeg får ikke ændret det,« siger han.

Jacobsen var yderst glad for de to point, der sender Danmark tættere på en semifinale. Den kan de selv spille sig i søndag mod Norge.

Men han ærgrer sig over afslutningen på Sverige-kampen.

»Det bliver noget rod til sidst, hvor man ikke ved, om man er købt eller solgt. Men der er ikke så meget at gøre, vi ved med erfaring, at vi ikke få ændret tingene alligevel. Lidt ærgerligt at en fantastisk håndboldkamp skal slutte sådan dér,« lyder det.

Han roser Sverige og løfter en lille pegefinger for en tendens, danskerne endnu ikke har vænnet sig af med.

At smide føringerne.

»Vi spiller mod et vanvittigt dygtigt hold. Ligesom os selv har de nogle af verdens bedste. Det var en fremragende håndboldkamp. Det var rigtig fint langt hen ad vejen.«

»Vi er i teten den største del af kampen, malurten i bægeret er, at vi to gange i anden halvleg har en firemålsføring, hvor vi også tidligere i turneringen for hurtige til at smide dem væk.«

»Nu er det gået fint, men mod Sverige kan vi se, det bliver straffet. Den gik nu, men det er ikke sikkert, det bliver ved med. Det skal vi have fjernet. Vi skal være lidt kløgtigere og lidt mere rutinerede, når vi har de føringer.«

Danmark har vundet alle sine fem kampe hidtil under EM. Søndag venter Norge, tirsdag venter Slovenien.

Og turen mod semifinalerne mod Köln kommer tættere og tættere på.