Svenskerne blev mødt af et dansk inferno, da de trådte ind på gulvet i Barclays Arena i Hamborg.

For da Danmark besejrede vores naboer i et mindeværdigt drama ved håndbold-EM, overdøvede de danske fans i tusindvis deres svenske dittoer på lægterne.

Og det var noget, der gjorde indtryk på kampens spiller, Mathias Gidsel.

»Vi lever også for at få lov at stå i sådan en arena. Jeg tror alle jer der fik lov at være her i dag kunne se, hvor mange danske fans, der var,« sagde han efter den danske 28-27-sejr.

Mathias Gidsel blev kåret til kampens spiller mod Sverige. Foto: Fabian Bimmer/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Mathias Gidsel blev kåret til kampens spiller mod Sverige. Foto: Fabian Bimmer/EPA/Ritzau Scanpix

»Vi er enormt taknemmelige for at se, at der altid kommer så mange danske fans uanset om det er i Hamborg, Stockholm, Malmø, eller hvor det kan være i verden.«

Med den hårdt tilkæmpede sejr kan Danmark spille sig selv i semifinalen, hvis man blot høster et point i de to resterende kampe, hvor Norge og Slovenien rejser sig på Danmarks vej.

Her kommer de danske fans – igen – til at spille en hovedrolle, når Nikolaj Jacobsens soldater skal vinde slagene frem mod en EM-titel.

»Man må ikke glemme, at det er en underholdningsbranche. Vi er entertainere inde på banen,« fortæller Mathias Gidsel.

De danske fans gav den gas i kampen mod Sverige. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere De danske fans gav den gas i kampen mod Sverige. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Det spil, der er mellem spillere og danske fans er enormt fedt. De driver os jo frem, når vi er trætte.«

»Nogle af os var trætte til sidst, men man bliver ved med at give sig, for det forpligter, at der kommer 10.000 til Hamborg en hel weekend for at se håndbold. Det forpligter os spillere til at være dygtige, og det er det, vi prøver på hver dag.«

Den danske sejr kom i stand efter en hektisk finale, hvor først Danmark og så Sverige fik underkendt en scoring i kampens døende momenter.

»Det blev ændret til rent kaos og 17 sekunder tilbage, og så fik vi de her marginaler til sidst, man skal have i en slutrunde, for at komme tættere på en semifinale,« lyder det fra Mathias Gidsel.

Danmarks næste opgør er søndag aften klokken 20.30