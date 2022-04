2021 bød på de største boligprisstigninger i 15 år.

Og det skyldes blandt andet en stigende interesse for at købe en ny bolig.

Det viser i hvert fald tal fra Boligsiden.

De stigende boligpriser har da også affødt vilde rekorder flere steder.

Det gælder eksempelvis i den fynske hovedstad Odense, hvor flere af de handler, som blev gennemført sidste år, har sneget sig ind på listen over de dyreste nogensinde.

Den ældste hushandel på rekordlistens top fem blev gennemført i 2019, men ellers er rekordindehaverne alle sammen hushandler gennemført inden for de seneste to år.

Det viser en oversigt fra Boliga, som B.T. har fået indsigt i.

5. Skovgyden 36, 5230 Odense M

Med sine 528 kvadratmeter er det måske ikke så underligt, at villaen på Skovgyden blev solgt for et rekordsættende beløb i 2021. Foto: Google Streetview. Vis mere Med sine 528 kvadratmeter er det måske ikke så underligt, at villaen på Skovgyden blev solgt for et rekordsættende beløb i 2021. Foto: Google Streetview.

På en femteplads over de dyreste handler, der er blevet gennemført i Odense siden 1992, finder vi en imponerende stor villa beliggende i Hunderup-kvarteret.

Villaen blev opført i 1946, men udefra bærer den på ingen måde præg af at have godt 80 år på bagen. Den offentlige vurdering lyder da også på hele 9,1 millioner kroner, der dog stadig ligger et godt stykke under den egentlige salgspris.

Salgspris: 15.500.000 kroner.

Boligareal: 528 kvadratmeter.

Kvadratmeterpris: 36.993 kroner.

Salgsdato: 2. juli 2021.

4. Lindeallé 30, 5230 Odense M

Den fjerdedyreste handel gennemført i Odense siden 1992 fandt sted i 2017. Foto: Google Streetview. Vis mere Den fjerdedyreste handel gennemført i Odense siden 1992 fandt sted i 2017. Foto: Google Streetview.

Listens fjerdeplads indtages af en villa fra 1911, som ligger på en attraktiv vej i Hunderup-kvarteret i Odense.

Den offentlige vurdering af villaen lyder på 6,3 millioner kroner, og salgsprisen ligger derfor et pænt stykke over den offentlige vurdering.

Salgspris: 16.000.000 kroner.

Boligareal: 332 kvadratmeter.

Kvadratmeterpris: 47.400 kroner

Salgsdato: 15. september 2021.

3. Langelinie 159, 5230 Odense M

Det tredjedyreste hussalg gennemført i Odense siden 1992 fandt sted den 15. august 2021. Foto: Google Streetview. Vis mere Det tredjedyreste hussalg gennemført i Odense siden 1992 fandt sted den 15. august 2021. Foto: Google Streetview.

På tredjepladsen finder vi en villa billigende på én af Odenses dyreste veje – nemlig Langelinie.

Villaen blev opført i 1933, og den offentlige vurdering af ejendommen lyder på 6,7 millioner kroner. Med en tredjeplads på denne liste er det dog ikke svært at regne ud, at salgsprisen ligger et godt stykke fra den offentlige vurdering.

Salgspris: 17.775.000 kroner.

Boligareal: 375 kvadratmeter.

Kvadratmeterpris: 47.400 kroner.

Salgsdato: 15. august 2021.

2. Munkevænget 35, 5230 Odense M

På listens andenplads ligger en villa placeret lige ned til Åen i Odense. Foto: Google Streetview. Vis mere På listens andenplads ligger en villa placeret lige ned til Åen i Odense. Foto: Google Streetview.

Listens andenplads indtages af en imponerende villa fra 1909, som også ligger i ét af Odenses dyreste områder. Villaen her finder du nemlig på en sidegade til Langelinie placeret lige ned til Odense Å.

Men selvom salgsprisen i sig selv er imponerende, så er det særligt kvadratmeterprisen, der er værd at bide mærke i ved denne villa, hvis offentlige vurdering lyder på 6,65 millioner kroner.

Salgspris: 19.650.000 kroner.

Boligareal: 190 kvadratmeter.

Kvadratmeterpris: 103.421 kroner.

Salgsdato: 24. april 2020.

1. Langelinie 197, 5230 Odense M

Køberen af den dyreste bolig solgt i Odense siden 1992 var ingen ringere end Fyns rigeste mand, Niels Thorborg. Foto: Google Streetview. Vis mere Køberen af den dyreste bolig solgt i Odense siden 1992 var ingen ringere end Fyns rigeste mand, Niels Thorborg. Foto: Google Streetview.

Det dyreste hussalg gennemført i Odense fandt ikke overraskende også sted på Langelinie.

Og med en offentlig vurdering på 10 millioner kroner samt med over 2,5 millioner kroner ned til listens andenplads, indtager villaen fra 1931 suverænt førstepladsen på denne liste.