De er sommerferiens irriterende og ret så klamme souvenir, der sniger sig ind i din bagage.

Vi taler om væggelusene.

De er ikke særligt store, men til gengæld er der mange af dem syd på, og de gør stor skade, hvis de kravler ind i din kuffert på hotelværelset.

Derfor kan det være en god ide at stille dine kufferter og tasker væk fra sengen og op fra gulvet. Ja, eksempelvis anbefales det, at de placeres i håndvaske eller badekar.

Sådan ser væggelus ud. Foto: JEWEL SAMAD



»Problemer med væggelus er voksende. Vi rejser oftere og til mere eksotiske steder, hvorfra vi tager væggelusene med hjem i kufferten eller rygsækken. Samtidig bliver væggelus i stigende grad modstandsdygtige (resistente) overfor de insektgifte, som bruges til at bekæmpe dem,« skriver Miljøstyrelsen.

De seneste par års coronapandemi, hvor folk rejser mindre ud af landet, har faktisk haft en positiv betydning for netop antallet af væggelus i Norge.

Tal fra Folkesundhedsinstituttet (NIPH) viser et fald på mellem 40 og 60 procent for bekæmpelse af væggelus og andre rejseglade skadedyr, skriver Dagbladet.

Men de norske forsikringsselskaber forventer, at der allerede denne sommer sker en stigning i skader på grund af væggelus, fordi rejseaktiviteten igen er taget til.

Sådan undgår du væggelus Se efter tegn på væggelus på dit overnatningssted.

Kig især efter døde væggelus eller små brunsorte pletter efter væggelus ekskrementer ved revner og sprækker i sengerammen og i og omkring sengen i det hele taget.

Behold dit tøj i kuffert og tasker.

Stil dine kufferter og tasker væk fra sengen og op fra gulvet.

En effektiv både er at stille din kufffert i en vask eller badekar, hvis der en på hotelværelset.

Har du mistanke om væggelus, så vask alt tøjet, og hvis der muligt, så kom kufferter og tasker i fryseren i et døgns tid.

Du bør også skifte overnatningssted, hvis du konstaterer væggelus. Kilde: Miljøstyrelsen.dk

»Væggelus er ukritiske i forhold til hotelstandarder, og trives lige så godt på et femstjernet hotel som på en campingplads,« siger skadechef Svein Stormoen fra det norske forsikringsselskab Hussopp Forsikring til Dagbladet.

Han slår fast, at det er rigtig irriterende, når væggelusene kommer med hjem fra ferien.

»Insektet spreder sig til mennesker og følger gerne med i vores bagage hjem fra ferie. De lever af at suge blod fra mennesker, og forårsager fysiske stik og reaktioner på kroppen, der ofte ligner et myggestik eller udslæt,« siger skadechefen til det norske medie.

Skal der professionel hjælp til for helt at udrydde de små kravl i hjemmet, kan det hurtigt blive en dyr omgang. Ifølge skadechefen kan det i Norge koste mellem 20.000 og 35.000 danske kroner at få fjernet væggelusene, hvis de først er kommet ind i ens hjem.