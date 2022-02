1. Yoga med et twist

Selv de største yogaskeptikere kan med al sandsynlighed omvendes til dette event.

Torsdag 3. marts bliver der nemlig afholdt gin yoga i Nordkraft.

Her får du strakt ud i kroppen, mens underviseren løbende kommer og hælder diverse gin & tonics op i dit glas.

Læs mere om begivenheden på Facebook-siden.

2. Velproduceret teenagedrama

Måske er det kommet dig for øre, at der på HBO kører 2. sæson af den farverige serie 'Euphoria'.

På mandag ruller sidste afsnit af anden sæson over skærmen på streamingtjenesten, og hvis det afsnit bare tilnærmelsesvis når det kunstneriske og skuespilmæssige niveau, som de andre afsnit har ramt, er det et kig værd.

Omend serien går til ekstremerne i samtlige af de problematikker, karaktererne går igennem, vil jeg vove at påstå, at flere scener vil give associationer til ens egen ungdom og som det mindste give et indblik i, hvordan det er at være ung i dag.

Begge sæsoner kan ses på HBO Max.

3. Tag til Aalborg Mesterskaberne

Varm håndleddene op og find den af dine venner, der er den bedste skarpskyder.

For Heidis Bier Bar holder Aalborg Mesterskaberne i Bier Pong.

Og ud over æren af at være byens bedste til at ramme ølglas med tennisbolde kan man også vinde samtlige lækre drikkevarer.

Tilmelding og yderligere information om aftenen findes på barens Facebook-side.