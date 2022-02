Julie Rokkjær Birch er til daglig museumsdirektør på museet KØN i Aarhus.

Men det er ikke kun, når hun er i arbejdstøjet, at Julie Rokkjær Birch nyder en kulturel oplevelse på et museum.

»Museer er for mig vores alles fælles hjem, og her lader jeg op og bliver klogere på mig selv og verden omkring mig. Jeg er stolt af, at vi i Aarhus har så mange, så smukke, så store og så internationalt anerkendte museer,« siger hun.

Her guider hun til fem museer, hun selv holder meget af.

»Jeg holder rigtig meget af både ARoS og Moesgaard Museum, men jeg har her valgt at fremhæve steder, som måske ikke nævnes så ofte, men som virkelig har meget at byde på,« fortæller Julie Rokkjær Birch om sin liste.

»Egentlig er det her en udstilling, som man kan finde i Den Gamle By, men udstillingen ‘Aarhus fortæller’ er et museum i museet, som måske er en lidt for velbevaret hemmelighed. Det er en imponerende, sanselig og oplevelsestung tidsrejse i Aarhus bys historie. Den bør enhver med interesse for både Aarhus og danmarkshistorie se. Om ikke andet så på grund af det kæmpestore damplokomotiv, som er centrum i udstillingen. Det er altså ret blæret.«

»Jeg bliver også nødt til at fremhæve mit eget museum: KØN – museum for kønnenes kulturhistorie. For det er i et internationalt perspektiv helt særligt, at vi i Danmark har et sådant specialmuseum med fokus på køn og ligestilling. Museet bor i byens gamle rådhus, som i sig selv er et besøg værd, og her fortælles historier, der sjældent bliver fortalt. Fra korsetter til Kussomaten, fra demokratihistorie til penisforlænger, fra rødstrømper til kønshormoner, fra machokultur til MeToo, fra fødsler til fædrebarsel.«

»Ja, det er jo teknisk set ikke et museum. Men så alligevel. De er i kirken rigtig gode til at formidle til for eksempel børn, og så er de modige og bruger kirkens rum til mange forskellige events og samarbejder. Jeg går ofte derover for at koble af, og jeg opdager altid noget nyt. De smukke kalkmalerier og gravmonumenter rummer så mange historier. Og så er rummets lys, duft og atmosfære bare saliggørende.

»I kælderen under KØN ligger det fineste lille museum, som på trods af sin beskedne størrelse rummer store oplevelser. Bygningen, som museet KØN også har til huse i, var ud over rådhus også Aarhus’ tidligere politistation, der i 1944-45 var det tyske sikkerhedspoliti Gestapos hovedkvarter. Besættelsesmuseet fortæller den dramatiske historie om Aarhus fra 1940-1945, men også om hverdagen i Aarhus under besættelsen, præget af rationering, mørklægning og bomber i natten. Sidste år blev museets udstillinger fornyet og rummene renoveret. Det er lykkedes super godt.«

»Dette er det virkelig hemmelige museum i Aarhus – et lille ‘on site’ kældermuseum under banken Nordea på Store Torv midt i Aarhus. Her vises et glimt af vikingebyen bag voldene – baseret på faktiske udgravninger på netop det sted, hvor udstillingen er bygget op. Dét synes jeg giver en helt særlig forbindelse til fortiden. Jeg mærker i hvert fald, hvordan jeg pludselig mærker mine forfædre og -mødres fodtrin under mine egne fødder. Det er rart at føle sig som en lille brik nogle gange.«