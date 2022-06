Lyt til artiklen

Selvom huspriserne er stagneret, så er huspriserne stadig højere end for et år siden langt de fleste steder i landet.

Noget overraskende er det dog ikke i landets to største storbyer, at huspriserne har udviklet sig mest positivt det sidste år.

Det er nemlig i Danmarks tredjestørste by Odense, at husejerne det seneste år har oplevet den største procentvise stigning i huspriserne sammenlignet med de største byer i landet.

Det viser tal fra Boligsidens Markedsindeks.

I Odense er huspriserne steget med hele 7,9 procent, mens stigningen lyder på 6,6 procent i Aalborg, 5,8 procent i København og bare 2,2 procent i Aarhus.

Og selvom det måske kan se overraskende ud, så skal man kun et år yderligere tilbage for at forstå hvorfor. Det fortæller kommunikationsdirektør ved Boligsiden.dk Birgit Daetz til B.T.

»Mens de andre storbyer havde prisstigninger mellem 17 og 27 procent mellem 2020 og 2021, så steg priserne kun langsomt i Odense, nemlig med ni procent.«

»Det vil sige, at det, vi ser i Odense, er en forsinkelse af den prisstigning, som vi har set i nogle af de andre storbyer tidligere,« forklarer kommunikationsdirektøren.

Og udover at der er forsinkelse på prisstigningen i Odense, så er den fynske hovedstad samtidig også langt fra listens førsteplads.

Her ligger Tønder Kommune, hvor huspriserne det seneste år er steget med 31,9 procent. På listens øverste pladser er der også flere københavnske nabokommuner. Blandt andet Lyngby-Taarbæk, hvor huspriser er steget med 14,1 procent.

Kigger man på den nuværende stagnation i boligpriserne, så er det dog tydeligt, at Odense heller ikke er nært så hårdt ramt som på landsplan.

Fra april til maj er huspriserne nemlig kun steget med 0,1 procent på landsplan. Særligt slemt ser det ud i Region Nordjylland og Region Midtjylland, hvor priserne er faldet med henholdsvis 0,8 og 0,1 procent, viser tal fra Boligsidens Markedsindeks.

I Odense Kommune er huspriserne steget med 1,35 procent i samme periode.